Aslı Hünel'in sunduğu ve hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün Suzan Hanım ve oğlu Ali Bey arasında tansiyon iyice yükseldi. Gelini Fatoş'u istemeyen Suzan Hanım'ın kritik bölümde öğrendiği şoke eden detay sonrası ipler gerildi ve anne oğul arasında gerilim giderek tırmandı. Peki Ali Bey, Suzan Hanım'dan ne istedi? Kayınvalide ve gelin Fatoş neden kavga etti? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Suzan Hanım oğluna resti çekti, Ali stüdyoyu terk etti! Ben oğlumu Fatoş'a bırakmayacağım Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında, Suzan Hanım ve gelini Fatoş arasındaki gerilim, oğlu Ali Bey'in de olaya dahil olmasıyla tırmandı. Suzan Hanım, gelini Fatoş'u istemediğini ve oğlunun bu konuda haberinin olmadığını belirtti. Fatoş, Ali ile bir karar aldıklarını ve isteme merasiminin 25 Nisan'da gerçekleşeceğini duyurdu. Suzan Hanım, oğlunun kendisini hiçe saydığını düşünerek gözyaşlarına boğuldu ve oğlunun yanında olmadığını söyledi. Ali Bey, annesinin eleştirilerine dayanamayarak stüdyoyu terk etti.

Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün yaşananlar ekranlara damga vurdu. Yarışmaya katılan Fatoş ve kayınvalide Suzan Hanım, aralarında yaşanan tartışmalarla her bölüm sosyal medyada gündem olurken, bu defa Suzan hanım'ın oğlu da devreye girdi.

Geçen bölümde ilk kez stüdyoya gelen Ali, annesi Suzan Hanım'la duygusal anlar yaşamış, fakat sonrasında Ali Bey, annesine olan kırgınlıklarını bir bir anlatmıştı. Fatoş için ağır ithamlarda bulunmasına ve Fatoş'a yazdığı mesajlar için annesine ateş püsküren Suzan Hanım'ın oğlu, bugün de stüdyoya gelerek asıl bombayı patlattı.

BEN OĞLUMU FATOŞA BIRAKMAYACAĞIM

Gelinim Mutfakta'da Fatoş bugün diğer Gelinlere 'Biz Ali'yle bir karar aldık ve benim istemem olacak' dedi, ortalık karıştı. Olan bitenden haberi olmayan Suzan Hanım, kayınvalideler odasında sinirlerine hakim olamadı.

'Ben seni istemeye gelmem. Ben bunu burada mı öğrenecektim, ne istemesi Fatoş? Benim haberim yok isteme olayından. Siz beni ezip geçerken, beni hiçe sayarken ben seni istemeye gelmem Fatoş' diyerek tepkisini dile getirdi. 'Ben bu saatten sonra açsam aç, toksam tokum. Beni hiçe sayan oğlumun artık bende yanında değilim' diyerek, gözyaşlarına boğuldu.

Kritik bölümde masaya yatırılan isteme olayında Ali Bey, stüdyoda yer aldı. Fatoş kendisini istemeye geleceklerini kayınvalidesine söyleyeceğini ancak sakin bir an beklediğini söyledi.

'25 Nisan'da beni istemeye gelecekler' diyen Fatoş, nişanlısı Ali Bey'in de kendisine destek çıkmasıyla, bu isteme olayının kesinlikle gerçekleşeceğini dile getirdi. Suzan Hanım ise 'Geldiğin ilk gün gelip bana söyleyecektin. Beni o zamanda dinlemedin. Lütfen beni dinle Ali' diyerek adeta oğluna yalvardı.

Gelinler ise Ali Bey'e davranışları ve annesini bu konuda hiçe saymasıyla eleştiri yağmuruna tuttu. 'Ne zaman aşık olacağını ben sana söyleyeceğim' diyen Suzan Hanım'ın laflarına daha fazla dayanamayan Ali Bey, stüdyoyu terk etti.

