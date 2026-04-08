Gelinim Mutfakta hafta içi her gün çeyrek altın dağıtırken, Cuma günü 10 altın bilezik dağıtmaya devam ediyor. Heyecanın ve aksiyonun eksik olmadığı yarışma programında, Tuğba ve Süheyla Hanım arasında günlerdir süren gerilim ise iyice tırmandı. Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken gelini Tuğba, daha önce birçok defa Süheyla Hanım'la yarışmak istemediğini söylemiş, 'Ya o ya ben' diyerek resti çekmişti. Gelinim Mutfakta'nın fragmanında yer alan ve geniş yankı uyandıran Süheyla Hanım'a dair dikkat çeken detaylar ise herkesi şoke etti. Peki Gelinim Mutfakta Süheyla Hanım ve Tuğba arasında ne oldu? Kayınvalide Süheyla Hanım, Gelinim Mutfakta'dan ayrılacak mı? İşte merak edilen detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Süheyla diskalifiye mi edildi? Gelinim Mutfakta Tuğba ve kayınvalide Süheyla Hanım arasında ne oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasında Tuğba ve kayınvalidesi Süheyla Hanım arasındaki gerilim sonucu Süheyla Hanım'ın yarışmadan ayrılacağı ve yerine daha önce yarışmış başka bir kayınvalidenin geleceği belirtiliyor. Tuğba ve kayınvalidesi Süheyla Hanım arasındaki gerilim nedeniyle Süheyla Hanım'ın yarışmadan ayrılacağı öne sürülüyor. Süheyla Hanım'ın ayrılışının diskalifiye mi yoksa kendi isteğiyle mi olacağı Pazartesi yayınlanacak bölümde netleşecek. Tuğba'nın yeni kayınvalidesinin, daha önce Damla Saçıkara'nın kayınvalidesi olan Nuray Gülap olacağı belirtiliyor. Gelinim Mutfakta'nın yeni formatında izleyicileri pek çok yeniliğin beklediği duyuruldu.

GELİNİM MUTFAKTA SÜHEYLA DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Kanal D ekranlarına damga vuran Gelinim Mutfakta'da şok ayrılık kapıda. Kayınvalidelerden Süheyla Hanım, bugüne dek birçok olayla gündeme gelmiş, gelin Tuğba'yla yaşadığı sorunlar ve tartışmalarla konuşulmuştu.

Yarışmaya katıldığı günden beri Tuğba Duman ile anlaşamayan Süheyla Hanım, birçok kez Gelinim Mutfakta stüdyosu kapısından geri dönmüştü. Ancak Gelinim Mutfakta 1821. bölüm yani bu Pazartesi ekranlara gelecek bölümle beraber, Süheyla Hanım'ın da artık yarışmada olmayacağı görülüyor.

Peki Süheyla Hanım diskalifiye mi olacak yoksa kendi mi Gelinim Mutfakta'ya veda edecek? Gelinim Mutfakta'da Tuğba ve Süheyla Hanım kavga mı etti?

Tüm bu soruların cevapları Pazartesi günü Gelinim Mutfakta'nın Kanal D ekranlarında yer almasıyla netlik kazanacak.

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA VE KAYINVALİDE SÜHEYLA HANIM ARASINDA NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da kurallar baştan yazılmaya devam ederken, yarışmanın yeni formatı da şimdiden sosyal medyayı karıştırmış durumda. Aslı Hünel'in paylaştığı duyuruda yarışmaya dair pek çok yenilik izleyicisiyle buluşacak.

Bugün 1818. bölümü yayınlanan Gelinim Mutfakta'da birkaç bölüm içerisinde kayınvalide Süheyla Hanım'ın artık yarışmada yer almayacağı görülüyor. Yeni formatta yeni kayınvalidesiyle Gelinim Mutfakta'ya devam eden Tuğba'nın performansı ise şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki Tuğba ve kayınvalide Süheyla Hanım arasında ne oldu?

TUĞBA REST ÇEKTİ, SÜHEYLA HANIM HAKKINI HELAL ETMEDİ

Gelen görüntülerle birlikte Tuğba ve Süheyla Hanım arasında yaşanan gerilimin adeta zirve yaptığı anlaşılıyor. Tuğba, bu defa son olarak Süheyla Hanım'a resti çekerken, kayınvalideden de 'Hakkımı helal etmiyorum' çıkışı geldi. 'Benim emeğimi çiğnediler' diyen Süheyla Hanım için artık yolun sonu göründü ve Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı.

Gelinim Mutfakta'da yine tek kalan Tuğba'ya yeni kayınvalide ise jet hızında geldi. Yenilenen Gelinim Mutfakta yarışmasında Tuğba'nın yanında yer alacak kaynana ise stüdyoya çoktan adım attı bile.

2022 YILINDA GELİNİM MUTFAKTA'DA YARIŞMIŞTI

Gelinim Mutfakta'da Tuğba'nın kayınvalidesini gören ise adeta şoke uğrayacak. Daha önce Gelinim Mutfakta'da yarışan ve Damla Saçıkara'nın kayınvalidesi olan Nuray Gülap bu defa Tuğba'nın yanında yer alacak. Gelinim Mutfakta izleyicisini heyecanlandıran bu olay karşısında Tuğba'nın günlük ve haftalık performansı ise merak konusu.