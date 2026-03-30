Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden beri ekranlara damga vuran yarışma Gelinim Mutfakta'da her gün çeyrek altın almak için 4 iddialı yarışmacı mücadele etmeye devam ediyor. Olayların ve tansiyonun hiç azalmadığı Gelinim Mutfakta'da bazen tabaklarda akıl almaz hatalar olabiliyor. Bunlardan biri de Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde yaşandı. Kayınvalide Tijen Hanım Adapazarı ıslama köftenin tadımını yapmak için tadım masasına geldi. Köftelere tek tek puan veren Tijen Hanım 2. tabakta gördüklerine inanamadı. Skandal tabak hatası hem Aslı Hünel'i hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi. İşte Gelinim Mutfakta'da bugün yaşananlara dair merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'da skandal tabak hatası! Gelinim Mutfakta izleyicisi ekran başında dondu kaldı Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde Adapazarı ıslama köftesi yapılırken Tuğba'nın tabağından çıkan iplik parçası skandala yol açtı. Yarışmacı Tuğba'nın tabağından çıkan iplik parçası nedeniyle -4 puan aldı. Tuğba, günün en düşük puanını alan gelin oldu. Yeni katılan yarışmacı Fatoş, günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazandı. Fatoş 19, Alime 13, Cansu 11, Tuğba ise 6 puan topladı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA SKANDAL TABAK HATASI!

Hafta içi her gün çeyrek altın dağıtan ve Cuma günü yapılan büyük final gününde 10 altın bilezik birden veren Gelinim Mutfakta'da bugün bir gelin öyle bir hata yaptı ki, eksi 4 puan anında puan tablosuna kaydedildi.

Her gün yöresel yemek tariflerini izleyicisiyle buluşturan Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altına götüren tabak ise Adapazarı'nın meşhur ıslama köftesi oldu. Gelinler tezgah başında rekabeti bir an olsun elden bırakmazken, bir gelin inanılmaz bir hata yaparak, stüdyoyu birbirine karıştırdı.

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA'NIN TABAĞINDAN İPLİK ÇIKTI

Kanal D ekranlarının fenomen yarışma progranmı Gelinim Mutfakta'da bugün skandal bir hata izleyeni adeta şoke etti.

Tijen Hanım tadımını yaparken bir tabaktan ip parçası çıktı. Kaynanayı öfkeden deliye döndüren bu hatayı yapan yarışmacı ise tabağın kaldırılmasıyla ortaya çıktı. Gelinim Mutfakta'nın ilgi gören ismi Tuğba, iplik çıkan tabağın sahibi çıktı. Tuğba'ya bugün yapılan puanlamada eksi 4 puan yazıldı ve Tuğba bugün en düşük puanı alan gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 30 MART 2026 PAZARTESİ GÜNÜ ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmaya yeni katılan Fatoş Hanım, hem Aslı Hünel'den hem de diğer kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altın kazanan ismi oldu. İşte gün sonu oluşan puan tablosu...

Fatoş - 19

Alime - 13

Cansu - 11

Tuğba - 6