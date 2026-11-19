Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta, izleyicilerin karşısına bu kez alışılmışın dışında bir içerikle çıktı. Yemek tarifleri, kayınvalide-gelin rekabeti ve eğlenceli anlarıyla tanınan programda yapay zekâ kullanılarak hazırlanan sokak röportajı dikkat çekti. Gerçek bir sokak röportajı izlenimi veren görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA’DA SOKAK RÖPORTAJI YAPAY ZEKA

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, bu kez mutfaktaki rekabetin dışında farklı bir uygulamayla gündeme geldi. Programda yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlanan sokak röportajı izleyicilerin dikkatini çekti. Gerçek bir röportaj izlenimi veren görüntüler, sosyal medyada bir kullanıcı tarafından deşifre edildi.

Gelinim Mutfakta'da gerçekleştirilen yapay zekâ destekli sokak röportajı, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tiye alındı. İnsanların izlerken bunu nasıl fark etmedikleri ile ilgili ise sosyal medya kullanıcılardan eleştiri yağmuru geldi.

“ İZLEYİCİLERİN GERÇEK SANIP TEPKİ VERMEMESİ”

Gelinim Mutfakta programında yapay zekâ kullanılarak hazırlanan sokak röportajı, sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi. Röportajın gerçek olduğunu düşünen izleyicilerin görüntülere ciddi tepkiler vermesi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, yapay zekâ ile hazırlanan içeriğin izleyiciler tarafından gerçek sanılmasına dikkat çekerek televizyon programının bu yöntemle izleyiciyi şaşırttığını savundu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, röportajın oldukça kolay bir şekilde hazırlanabileceğini düşünenler de vardı. Bir kullanıcı, " bir kişi mikrofon alıp çıkıp yapsa daha doğal olurdu" sözleriyle uygulamayı eleştirdi. Bir başka kullanıcı ise "İzleyici kitlesi inanıyor çünkü. Bunlar da kendini yormuyor" yorumunda bulundu.

Tartışmaya farklı bir açıdan yaklaşanlar da oldu. Röportajdaki kadına yönelik şakaların zaten bilindiğini savunan bir kullanıcı, "Burada kadına zaten şaka yapıyorlardı, bilip bilmeden tweet atmayı iyi biliyorsunuz" diyerek tepkilere karşı çıktı.