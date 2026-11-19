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İstanbul
Gelinim Mutfakta'da 19 Kasım 2026 Perşembe günü yarışmacılar, haftanın dördüncü çeyrek altını için tezgah başına geçti. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba, Çok Sebzeli Tava Böreği hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalışıyor. Haftanın finaline bir gün kala yaşanan rekabetin ardından günün birincisi ve puan sıralaması merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta'nın 19 Kasım 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi henüz açıklanmadı. Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba'nın Çok Sebzeli Tava Böreği için hazırladığı tabaklar, kayınvalidelerin değerlendirmesine sunuldu. Puanların açıklanmasıyla birlikte günün kazananı ve yarışmacıların sıralaması belli olacak.