Gelinim Mutfakta'da 18 Kasım 2026 Çarşamba günü yarışmacılar, haftanın üçüncü çeyrek altınını kazanmak için mutfağa girdi. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba'nın hazırladığı yemekler kayınvalideler tarafından değerlendirilecek. Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, günün puan durumu nasıl şekillendi?

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 18 Kasım Çarşamba puan durumu belli oldu Gelinim Mutfakta yarışmasında 18 Kasım 2026 Çarşamba günü gelinler, haftanın üçüncü çeyrek altınını kazanmak için mücadele etti. Yarışma Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelmektedir. Günün yarışmacıları Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba hazırladıkları yemekleri kayınvalidelerin değerlendirmesine sunmuştur. Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altını kazanacaktır. Birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelin sonuçlar açıklandığında belli olacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün yemeği için mutfağa giren gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için hünerlerini sergiledi. Heyecan dolu bölümde gözler, günün sonunda açıklanacak puanlara çevrildi. 18 Kasım Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelin, sonuçlar açıklandığında belli olacak.