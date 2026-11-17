Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta'da rekabet hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ikinci gününde Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba mutfaktaki hünerlerini sergileyerek günün birincisi olmak için yarıştı. İslim kebabı hazırlayan gelinlerin tabakları, kayınvalideler ve Aslı Hünel tarafından değerlendirildi. Günün sonunda açıklanan puanlarla birlikte 17 Kasım Salı gününün birincisi ve çeyrek altının sahibi merak konusu oldu.

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta 17 Kasım gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kazanan gelin belli oldu! Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında, 17 Kasım gününün birincisi ve çeyrek altının sahibi merak konusu oldu. Haftanın ikinci gününde Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba islim kebabı hazırlayarak yarıştı. Gelinlerin hazırladığı tabaklar kayınvalideler ve Aslı Hünel tarafından değerlendirildi. Gelinim Mutfakta'da 17 Kasım Salı gününün birincisi henüz açıklanmadı. Çeyrek altının sahibinin kim olacağı programın yeni bölümünde netleşecek.

GELİNİM MUTFAKTA 17 KASIM GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün puanlamasının ardından yarışmacıların sıralaması ve çeyrek altının sahibi merak konusu oldu. Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba arasındaki rekabette hangi gelinin rakiplerini geride bıraktığı ise günün en çok araştırılan sorularından biri haline geldi.

Gelinim Mutfakta'da 17 Kasım 2026 Salı gününün birincisi henüz açıklanmadı. Günün yemeği için mutfakta hünerlerini sergileyen gelinlerin puanları, kayınvalidelerin değerlendirmelerinin ardından netleşecek. Çeyrek altının sahibinin kim olacağı ise programın yeni bölümünde belli olacak.