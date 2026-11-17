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İstanbul
Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta'da rekabet hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ikinci gününde Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba mutfaktaki hünerlerini sergileyerek günün birincisi olmak için yarıştı. İslim kebabı hazırlayan gelinlerin tabakları, kayınvalideler ve Aslı Hünel tarafından değerlendirildi. Günün sonunda açıklanan puanlarla birlikte 17 Kasım Salı gününün birincisi ve çeyrek altının sahibi merak konusu oldu.
Günün puanlamasının ardından yarışmacıların sıralaması ve çeyrek altının sahibi merak konusu oldu. Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba arasındaki rekabette hangi gelinin rakiplerini geride bıraktığı ise günün en çok araştırılan sorularından biri haline geldi.
Gelinim Mutfakta'da 17 Kasım 2026 Salı gününün birincisi henüz açıklanmadı. Günün yemeği için mutfakta hünerlerini sergileyen gelinlerin puanları, kayınvalidelerin değerlendirmelerinin ardından netleşecek. Çeyrek altının sahibinin kim olacağı ise programın yeni bölümünde belli olacak.