Gelinim Mutfakta'da yarışmanın sonlarına doğru, Suzan kayınvalideye öyle bir sürpriz yapıldı ki, gözyaşları sel oldu. Suzan Hanım'ın kendi hayat hikayesini anlattığı yarışmada milyonlar ağlamış ve stüdyoda bulunan yarışmacılar da kayınvalidenin yaşadıklarına derinden üzülmüştü. Oğlu Ali'ye düşkünlüğü ile tanınan Suzan Hanım, '1 yıldır görmüyorum' dediği oğlunu karşısında görünce adeta ayakta durmakta zorlandı. Gözyaşlarının sel olduğu o dakikalar ekran başındakileri de oldukça etkiledi. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'ya Suzan Hanım'ın bir yıldır görmediği oğlu geldi, gözyaşları sel oldu! Ali Bey'den şoke eden sözler Gelinim Mutfakta programında, Suzan Hanım'ın bir yıldır görmediği oğlu Ali'nin stüdyoya gelmesiyle duygusal anlar yaşandı ve annesiyle arasındaki sorunlar ortaya çıktı. Suzan Hanım, oğlu Ali'ye düşkünlüğüyle tanınıyor ve yarışmaya oğluyla nişanlısı Fatoş'un arasını düzeltmek için katılmıştı. Suzan Hanım'ın Fatoş'a yazdığı ve Ali Bey'i çileden çıkaran mesajlar ifşa oldu. Ali Bey, annesinin kendisiyle 1 yıldır görüşmeme nedeninin annesinin Fatoş'u kabullenmemesi olduğunu söyledi. Bugün çeyrek altını Suzan Hanım'ın gelini Fatoş kazandı. 7 Nisan Salı puan tablosunda Fatoş 18, Cansu 17, Tuğba 15 ve Alime 7 puan aldı.

Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümüne Suzan Hanım'ın oğlunu gördüğü anlarda yaşadıkları resmen damga vurdu.

Geçmişteki acı dolu hatıralarla Gelinim Mutfakta'da gündeme gelen Suzan Hanım, yarışmaya da oğlunun nişanlısı Fatoş ile arasını düzeltmek için gelmişti.

Oğlu Ali'ye Fatoş'u yakıştıramayan Suzan Hanım'ın gelinine yazdığı masajlar tek tek ifşa oldu. Ali Bey'in stüdyoya gelmesiyle duygusal anların yerini bir anda gerilim aldı. Suzan Hanım'ın Fatoş'a attığı mesajlar, Ali Bey'i çileden çıkardı.

ALİ BEY'DEN ŞOKE EDEN SÖZLER

Gelinim Mutfakta'da Suzan Hanım, geldiği günden beri, oğlunu öve öve bitiremiyordu. Gelini olmasını istemeyen Fatoş'a dikkat çeken sözlerle yüklenen Suzan Hanım'ın geçmişte yazdığı mesajları stüdyoda yayınlatan Ali Bey, annesine çok kırgın olduğunu ve 1 yıldır bu yüzden kendisiyle görüşmediğini söyledi.

Fatoş'u çok sevdiğini söyleyen Ali Bey, 'Ben ve Fatoş bunları hak etmedik. Annemin en büyük silahı ağlamak. Ama yaptığı hataları ağlaması örtmüyor. Ben onun için istemediğim mesleği bile yaptım' diyerek annesine sitem etti. Suzan Hanım ise oğlunu kaybetmemek için bu şekilde mesajlar attığını söyleyerek, gözyaşlarına boğuldu.

GELİNİM MUTFAKTA 7 NİSAN 2026 SALI ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün yaşanan olaylar sonrası çeyreği alan yarışmacı da Suzan Hanım'ın gelini Fatoş oldu. İşte 7 Nisan Salı puan tablosu...

Fatoş - 18

Cansu - 17

Tuğba - 15

Alime - 7