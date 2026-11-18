Geniş Aile dizisi bir döneme damga vuran yapımlardan biri haline gelmişti. Öyle ki yayınlandığı dönem de en çok izlenen dizilerden biri haline gelen Geniş Aile, sadece konusuyla değil oyuncularının oynadığı karakterlerle de oldukça dikkat çeken yapımlardan biri haline gelmişti. Öyle ki dizinin sevilen ikilisi Cevahir ve Ulvi’nin bulunduğu sahneler daha çok izleniyordu. Şimdilerde yıllar sonra bir araya gelen Geniş Aile’nin Cevahir’i, Ulvi’si ve Kütük’ü sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isimler Ufuk Özkan, Bülend Çolak ve Tolga Canbeyli’nin aynı karede olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başarılı isimleri bir arada görenler adeta dizinin yayınladığı döneme gidip geldiler.

GENİŞ AİLE’NİN CEVAHİR’İ, ULVİ’Sİ VE KÜTÜK’Ü YILLAR SONRA BULUŞTU!

2000’li yıllarda yayın hayatına giren Geniş Aile dizisi, o dönemlerde en çok izlenen yapımlardan biri haline gelmişti. Küçükten büyüğe herkesin ilgisini çeken Geniş Aile, konusuyla da oldukça dikkat çekerek izleyiciyi güldürmeyi başaran yapımlar arasında yer alıyordu. Cevahir, Almanya’dan geri dönmüş eski aşkı Şükufe’yle tekrardan bir araya gelip evlenmek ister.

Ancak koyu rakibi Bilal’inde olaya dahil olmasıyla birlikte ikili arasında meydana gelen komik ve mahalle temalı çatışmalar dizinin en çok izlenen bölümleri arasında kendine yer bulmuştu. Ekranların mizahi açısından en sevilerek izlenen yapımlarından biri olan Geniş Aile, 3 sezonluk dizi olarak başlamış daha sonrasında da 5 filmden oluşan bir yapım haline gelmişti.

Hal böyleyken dizinin eski sahneleri sosyal medyada dönerken dizinin sevilen isimleri Ufuk Özkan, Bülend Çolak ve Tolga Canbeyli yıllar sonra buluştu. Dizinin Cevahir’i, Ulvi’si ve Kütük’ü yıllar sonra bir araya gelerek gündemdeki yerini aldılar. Cevahir’i ve Ulvi’yi görenler eskiye gidip geldiler.

UFUK ÖZKAN, BÜLEND ÇOLAK VE TOLGA CANBEYLİ AYNI KAREDE

Ufuk Özkan, Bülend Çolak ve Tolga Canbeyli aynı karede bir araya gelerek hayranları tarafından yoğun bir ilgi çekerken meydana gelen bu buluşma adeta gündeme bomba gibi düştü. Ufuk Özkan’ın bir sahne hazırlanırken Bülend Çolak’ın sesini duymasıyla karşısında Ulvi ve Kütük karakterlerini gördü.

Geniş Aile dizisiyle şöhreti yakalayan Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda akciğer nakli olmuş, setlere de geri dönmüştü. Cevahir ve Ulvi karakterini oynayan ikili karşılarında birbirlerini görünce şaşırdılar. Yayınlanan görüntülerde prova için sahnede yer alan Ufuk Özkan’ın arkadan gelen sesi duymasıyla ‘bir dakika bir dakika bu ses’ diyerek kapıya dönmesinin ardından yıllar sonra meydana gelen buluşma gerçekleşti.

Cevahir, Ulvi ve Kütük’ün aynı karede yer almasının ardından meydana gelen görüntüler kısa süre de büyük ilgi gördü. Hatta yapılan paylaşımlarla birlikte Geniş Aile dizisinin hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Çoğu kullanıcı sosyal medyada yorum ve beğeni yapmayı da ihmal etmedi.

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği organ nakli olan Ufuk Özkan, yoğun geçen temposunun ardından merak edilen isimlerden biri haline geldi. Öyle ki bu kadar kolay bir şekilde normal hayatına geri dönen Özkan, hayranları tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.