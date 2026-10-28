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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:26

Ufuk Özkan’ın kardeşi gece yarısı dehşeti yaşadı! “Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor?”

İstanbul Beyoğlu’nda gece saatlerinde 5 katlı metruk bir binanın çökmesi, mahallede büyük paniğe neden oldu. Çöken binanın etkisiyle bitişiğindeki yapının da ağır hasar aldığı olayda, enkazın tam karşısında yaşayan oyuncu Umut Özkan ve eşi korku dolu anlar yaşadı. Ünlü oyuncu, uykularından büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, “Uykumuzdan deprem oluyor zannederek eşimle birlikte yatağımızdan fırladık. Öyle büyük bir ses, öyle korkunç bir gürültüydü ki… Meğer tam karşımızdaki iki bina çökmüş.” sözleriyle yaşadıkları korkuyu anlattı.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Ufuk Özkan’ın kardeşi gece yarısı dehşeti yaşadı! “Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor?”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:26

Karaciğer nakliyle gündeme gelen oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla metruk binalara dikkat çekti. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarında enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlenirken, oyuncu yalnızca binaların çökmesiyle değil, bölgede yaşayan sokak hayvanlarının akıbetiyle de ilgili endişesini dile getirdi. Üstelik aynı sokakta yalnızca üç gün önce başka bir binanın da çöktüğünü hatırlatan Özkan, yetkililere acil önlem çağrısında bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Ufuk Özkan’ın kardeşi gece yarısı dehşeti yaşadı! “Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor?”

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer nakliyle gündeme gelen kardeşi Umut Özkan, Beyoğlu'nda yaşanan bina çökmesi sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla metruk binalara dikkat çekti.
Umut Özkan, aynı sokakta üç gün önce başka bir binanın daha çöktüğünü hatırlatarak yetkililere acil önlem çağrısında bulundu.
Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarında enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Umut Özkan, binaların çökmesiyle değil, bölgede yaşayan sokak hayvanlarının akıbetiyle de ilgili endişesini dile getirdi.
Gece yarısı yaşanan olayda duyulan sesin şiddetiyle deprem olduğunu zanneden Özkan ve eşi büyük korku yaşadı.
Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi'ne seslenerek riskli yapıların kontrol edilmesini talep etti.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

UMUT ÖZKAN VE EŞİ GECEYİ KORKUYLA GEÇİRDİ

’nda meydana gelen çökme, çevrede yaşayan vatandaşlara deprem yaşandığını düşündürecek kadar şiddetli bir gürültüye yol açtı. Beş katlı metruk binanın aniden çökmesinin ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çöken yapının hemen karşısında yaşayan Umut Özkan da olayın ardından yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı. Eşiyle birlikte uykularından fırladıklarını anlatan oyuncu, karşılarında gördükleri manzaranın büyüklüğüne dikkat çekti.

Ufuk Özkan’ın kardeşi gece yarısı dehşeti yaşadı! “Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor?”

“DEPREM OLUYOR ZANNETTİK!”

Gece yarısı duydukları şiddetli sesin kendilerini büyük bir paniğe sürüklediğini belirten Umut Özkan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Uykumuzdan deprem oluyor zannederek eşimle birlikte yatağımızdan fırladık. Öyle büyük bir ses, öyle korkunç bir gürültüydü ki… Meğer tam karşımızdaki iki bina çökmüş."

Ufuk Özkan’ın kardeşi gece yarısı dehşeti yaşadı! “Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor?”

ENKAZDA ARAMA ÇALIŞMALARI 3 SAAT SÜRDÜ

ihbarının ardından olay yerine ulaşan ekipler, enkaz altında kalmış olabilecek kişilere ulaşmak için çalışma başlattı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olası bir can kaybının önüne geçilmesi amacıyla arama faaliyetleri titizlikle yürütüldü.

Yaklaşık üç saat devam eden çalışmaların ardından enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması, mahalle sakinlerine derin bir nefes aldırdı.

Ufuk Özkan’ın kardeşi gece yarısı dehşeti yaşadı! “Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor?”

SOKAK KEDİLERİ İÇİN DE ENDİŞELENDİ

Binaların boş olması sevindirici bir gelişme olsa da Umut Özkan, bölgede yaşayan sokak hayvanlarının durumuna ilişkin kaygısını dile getirdi. Özellikle soğuk havalarda metruk binalara sığınan kedileri hatırlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür, bildiğimiz kadarıyla binaların içinde kimse yoktu. Ancak kış aylarında bu binalara sığınan sokak kedilerimiz vardı. Umarım tehlikeyi önceden hissedip oradan uzaklaşmışlardır."

Ufuk Özkan’ın kardeşi gece yarısı dehşeti yaşadı! “Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor?”

Özkan’ın açıklaması, terk edilmiş yapıların yalnızca mahalle sakinleri için değil, barınmak amacıyla bu binalara giren hayvanlar açısından da risk oluşturduğunu bir kez daha gündeme taşıdı.

AYNI SOKAKTA ÜÇ GÜN ÖNCE DE BİR BİNA ÇÖKMÜŞ

Bölgedeki metruk yapıların uzun süredir tehlike oluşturduğunu savunan Umut Özkan, aynı sokakta kısa süre önce yaşanan başka bir çökme olayını da hatırlattı. Benzer olayların tekrarlanmasına tepki gösteren oyuncu, gerekli önlemlerin alınması için şu sözlerle çağrıda bulundu:

Ufuk Özkan’ın kardeşi gece yarısı dehşeti yaşadı! “Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor?”

"Üstelik bundan sadece üç gün önce, yine aynı sokakta başka bir bina kendiliğinden çöktü! Şimdi soruyoruz: Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor? Birilerinin canı yandıktan sonra mı önlem alınacak? Sokağımızda yıllardır kaderine terk edilmiş, gerekli güvenlik önlemleri alınmamış birçok bina var. Bugün bu iki bina çöktü. Peki, yarın diğerlerinin çökmeyeceğinin garantisi ne?"

Özkan’ın sözleri, mahalledeki terk edilmiş yapıların güvenliğiyle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi. Oyuncu, olası bir facianın önüne geçilmesi için riskli binaların vakit kaybetmeden incelenmesi gerektiğini vurguladı.

 

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#Beyoğlu
#umut özkan
#bina çökmesi
#Beyoğlu Belediyesi
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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