Geniş Aile'nin Ulvi'si Bülend Çolak bambaşka birine dönüştü! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Bülend Çolak, Türk televizyon tarihinin unutulmaz efsane projeleri arasında yer alan Geniş Aile dizisinde 'Ulvi' karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Bir döneme damga vuran dizide Cevahir'in yakın dostu Ulvi'yi oynayan başarılı oyuncu, şimdilerde bambaşka birine dönüştü. Fenomen dizide oynadığı renkli karakter ve kendine has mizacıyla hafızalara kazınan Bülend Çolak, yeni görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra zaman zaman özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Hayatına evli ve çocuklu bir şekilde devam eden Bülend Çolak'ın yıllar içindeki değişimi magazin gündeminde büyük ses getirdi. İşte Geniş Aile dizisinin Ulvi'si Bülend Çolak'ın yıllar içindeki değişimi...

GENİŞ AİLE DİZİSİNİN ULVİ'Sİ BÜLEND ÇOLAK'TAN BÜYÜK DEĞİŞİM!

Türk televizyon tarihinin en sevilen komedi dizilerinden biri olan Geniş Aile yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Günümüzde hala izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen projenin sevilen karakterlerinden biri de 'Ulvi'ydi. Fenomen dizide 'Ulvi' karakterini başarılı oyuncu Bülend Çolak oynamıştı. Özellikle 'Yetersiz Ulvi' lakabıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu, şimdilerde büyük değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Bülend Çolak, renkli karakteri ve kendine has mizacıyla Geniş Aile dizisinde unutulmaz karakterlerden biri olan 'Cevahir'i olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Özellikle dizideki saf tavırları ve olaylara kendine özgü bakış açısıyla yaklaşmasıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Ulvi, Cevahir'in peşinden sürüklenirken kendisini birbirinden komik maceraların içinde bulmuştu.

Bülend Çolak, başarılı oyunculuğu, kendine özgü mimikleri ve ses tonuyla 'Ulvi' karakterinin hakkını vermiş ve karakterini izleyicilere sevdirmişti. Şimdilerde hala Geniş Aile dizisindeki 'Ulvi' rolüyle hafızalara kazınan Çolak, yeni imajıyla adından söz ettirdi. Fenomen dizinin sinema uyarlamasında da 'Ulvi' karakteriyle beyaz perdede boy gösteren ünlü oyuncu, kariyerinde Geniş Aile dizisiyle popülerliğini artırdı.

Kariyeri boyunca birçok dizi ve film projesiyle izleyici karşısına çıkan Bülend Çolak, yıllar içinde birbirinden farklı birçok karakteri oynadı. Fakat şimdilerde Çolak'ı görenlerin aklına hala ilk olarak Geniş Aile dizisinde oynadığı 'Ulvi' karakteri geliyor. Yıllar geçse de Ulvi karakterinden ödün vermeyen ünlü oyuncu, büyük değişimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 49 yaşındaki ünlü oyuncu, şimdilerde fiziksel değişimiyle adından söz ettiriyor.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Geniş Aile dizisinde oynadığı Ulvi karakteriyle hafızalara kazınan Bülend Çolak, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde fiziksel değişimiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, beyazlayan saçları ve sakallarıyla adından söz ettirdi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde yerini alan Çolak, bu kez yıllar içindeki değişimiyle büyük ses getirdi.

Oyunculuğun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer edinen Bülend Çolak, 6 Temmuz 2022 tarihinde yardımcı yönetmen Yasemin Öz ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evliliğinden ise 'Defne' adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Hayatına evli ve çocuklu bir şekilde devam eden ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.

Yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan Bülend Çolak'ın bugünkü hali, izleyiciler için sevilen diziye ve Ulvi karakterinin unutulmaz maceralarına adeta nostaljik bir yolculuk yaşattı. Ünlü oyuncu, bu kez başarılı performansıyla değil yıllar içinde değişine fiziksel görünümüyle magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Çolak'ı genç haliyle hatırlayan hayranları 49 yaşındaki oyuncunun değişimi sosyal medyada da ilgiyle karşılandı.