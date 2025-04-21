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 | Dilek Ulusan

George Clooney tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Hollywood'un sevilen ismi George Clooney imaj değişikliğine gitti. 63 yaşındaki George Clooney, radikal bir karar aldı ve gri saçlarını siyaha boyadı.

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George Clooney tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 17:36

Hollywood'un karizmatik yıldızlarından George Clooney, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı. Yıllardır ikonik gri saçlarıyla özdeşleşen 63 yaşındaki ünlü oyuncu, radikal bir karar alarak saç rengini değiştirdi.

GEORGE CLOONEY GRİ SAÇLARINI SİYAHA BOYADI

Ocean’s 13, Yerçekimi, Kusursuz Fırtına, Zirveye Giden Yol gibi sayısız projede yer alan George Clooney, yeni rolü imajını yeniledi. Gri saçlarıyla meşhur olan George Clooney, saçlarını siyaha boyadı.

George Clooney tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüleri usta ismin hayranlarını ikiye böldü. Oyuncunun yeni görüntüsünün nedeni araştırılırken, gerçek sonradan ortaya çıktı. Oyuncunun yeni projesi için saçlarını boyattığı ve yeni rolün seyircisini şaşırtacağı öğrenildi.

George Clooney tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı
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Sıkça Sorulan Sorular

GEORGE CLOONEY KAÇ YAŞINDA?
6 Mayıs 1961 ABD doğumlu George Clooney, Hem gişe rekortmeni hem de bağımsız filmlerdeki çalışmalarıyla tanınır. ki Akademi Ödülü, bir Britanya Akademisi Sinema Ödülü ve dört Altın Küre Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül aldı.
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