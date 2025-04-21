George Clooney tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Hollywood'un sevilen ismi George Clooney imaj değişikliğine gitti. 63 yaşındaki George Clooney, radikal bir karar aldı ve gri saçlarını siyaha boyadı.
Hollywood'un karizmatik yıldızlarından George Clooney, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı. Yıllardır ikonik gri saçlarıyla özdeşleşen 63 yaşındaki ünlü oyuncu, radikal bir karar alarak saç rengini değiştirdi.
Ocean’s 13, Yerçekimi, Kusursuz Fırtına, Zirveye Giden Yol gibi sayısız projede yer alan George Clooney, yeni rolü imajını yeniledi. Gri saçlarıyla meşhur olan George Clooney, saçlarını siyaha boyadı.
Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüleri usta ismin hayranlarını ikiye böldü. Oyuncunun yeni görüntüsünün nedeni araştırılırken, gerçek sonradan ortaya çıktı. Oyuncunun yeni projesi için saçlarını boyattığı ve yeni rolün seyircisini şaşırtacağı öğrenildi.