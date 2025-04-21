George Clooney tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

GEORGE CLOONEY KAÇ YAŞINDA?

6 Mayıs 1961 ABD doğumlu George Clooney, Hem gişe rekortmeni hem de bağımsız filmlerdeki çalışmalarıyla tanınır. ki Akademi Ödülü, bir Britanya Akademisi Sinema Ödülü ve dört Altın Küre Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül aldı.