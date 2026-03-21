Georgina Rodríguez’in düğün makyajını Serhat Şen yapacak! Ünlü yıldızın düğünün fiyatı dudak uçuklattı!

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez’in Ağustos ayında yapılacak düğününde, makyaj sürprizi dikkat çekti. Ünlü yıldızın düğün makyajını Serhat Şen gerçekleştirecek. Organizasyon, yalnızca yıldız çiftin değil, dünyanın dört bir yanından hayranların da ilgisini çekiyor. Lüks detayları ve görkemli planlamasıyla konuşulan düğün, moda ve güzellik dünyasında da gündem oluşturacak. Hayranlar, hem gelinin görünümünü hem de düğün organizasyonunu merakla bekliyor.

GEORGİNA RODRİGUEZ’İN GELİN MAKYAJI SERHAT ŞEN İMZASI TAŞIYACAK

Dünyaca ünlü yıldız Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo ile yapacağı Ağustos ayındaki düğününde gelin makyajını Serhat Şen’e emanet ediyor. Türk makyaj artisti Serhat Şen’in imzasını taşıyacak makyaj, şimdiden moda ve güzellik dünyasında büyük merak uyandırdı.

Gelin makyajında şıklık ve zarafeti ön plana çıkaracağı düşünülen Serhat Şen’in, zarif detaylarla Georgina’yı unutulmaz bir görünüme kavuşturacak. Hayranlar, düğün ve gelin makyajının detaylarını heyecanla bekliyor. Çiftin düğününe, hem spor dünyası hem de moda camiası için yılın en konuşulan etkinliklerinden biri olmaya aday.

GEORGİNA RODRİGUEZ’İN DÜĞÜN MASRAFI DUDAK UÇUKLATTI

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez, Ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenecek. Çiftin düğün masrafı şimdiden dudak uçuklattı. Açıklanan rakamlara göre, organizasyon için ayrılan bütçe tam 50 milyon dolar (güncel kur ile yaklaşık 2 milyar 212 milyon TL). Lüks detaylar, gösterişli mekan ve özel konseptlerle planlanan düğün, şimdiden sosyal medyada gündem oldu.

ÜNLÜ MAKYÖZ SERHAT ŞEN KİMDİR?

1993 yılında Mardin’de doğan Serhat Şen, genç yaşta makyaj sanatına duyduğu tutkuyu keşfetti. Eğitimini Düsseldorf Private Mode Schule’de sürdüren Şen, aldığı profesyonel eğitimle sektöre sağlam adımlarla giriş yaptı. RTL kanalında sahne arkasında çalışarak deneyim kazanan Serhat Şen, Mike Verno’daki eğitimini tamamladıktan sonra Avrupa’nın prestijli moda defilelerinde görev aldı.

Dubai’de Kim Kardashian’ın makyözünden aldığı eğitim ise uluslararası tanınırlığını artırdı. Şen, Melisa Aslı Pamuk, Hadise, Hande Erçel, Esra Bilgeç, Neslihan Atagül, Elçin Sangu ve Başak Dizer gibi ünlü isimlerin makyajlarını üstlenerek adını duyurdu. Son olarak sosyal medya fenomeni Reynmen’in düğününde eşi Emire Cansu Kurtaran’ın gelin makyajını yaparak büyük beğeni topladı. Şen’in başarısı, hem ulusal hem de uluslararası alanda Türk makyaj sanatının gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.