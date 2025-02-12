Giray Altınok, suç duyurusunda bulundu

Düğün Dernek, Aykut Enişte, Baba Parası, Zoraki Misafir ve Ölümlü Dünya gibi yapımlarda rol alan Giray Altınok, geçtiğimiz hafta görüntülerinin yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanarak izinsiz kullanıldığını belirterek şikâyette bulunmuştu. Giray Altınok hukuki yollara başvurduğunu paylaştı.

GİRAY ALTINOK HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Giray Altınok, "Müvekkilimiz Giray Altınok'un fotoğrafı ve ismi, kendisinin bilgisi ve izni olmaksızın adlı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde ve aynı isimle yayın yapan farklı platformlarda kullanılmıştır. Bu durum, müvekkilimizin yasa dışı bir sitenin reklamını yapıyormuş gibi gösterilmesine neden olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Giray Altınok, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan görüntü, yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor. Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur" dedi.