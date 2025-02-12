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 | Dilek Ulusan

Giray Altınok, suç duyurusunda bulundu

Prens dizisinin sevilen oyuncusu Giray Altınok, geçtiğimiz günlerde görüntülerinin yasa dışı bir kumar sitesi ve farklı platformlarında izinsiz yayınlanmasına tepki göstermişti. Bugün avukatıyla birlikte sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Giray Altınok, hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

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Giray Altınok, suç duyurusunda bulundu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 10:21

Düğün Dernek, Aykut Enişte, Baba Parası, Zoraki Misafir ve Ölümlü Dünya gibi yapımlarda rol alan Giray Altınok, geçtiğimiz hafta görüntülerinin yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanarak izinsiz kullanıldığını belirterek şikâyette bulunmuştu. Giray Altınok hukuki yollara başvurduğunu paylaştı.

GİRAY ALTINOK HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Giray Altınok, "Müvekkilimiz Giray Altınok'un fotoğrafı ve ismi, kendisinin bilgisi ve izni olmaksızın adlı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde ve aynı isimle yayın yapan farklı platformlarda kullanılmıştır. Bu durum, müvekkilimizin yasa dışı bir sitenin reklamını yapıyormuş gibi gösterilmesine neden olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Giray Altınok, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan görüntü, yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor. Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

GİRAY ALTINOK KİMDİR?
11 Aralık 1983 doğumlu Giray Altınok, Tokat doğumludur. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu Giray Altınok, kariyerine ilk olarak, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladı. Giray Altınok daha sonra peş peşe Karakedi, Tut Sözünü, Düğün Dernek, Aykut Enişte, Zoraki Misafir, ve Ölümlü Dünya gibi yapımlarda rol aldı. Giray Altınok 2023 yılından itibaren Prens dizisinin senaristliğini de yaptı.
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