Giray Altınok ve Ezgi Mola aynı projede buluşuyor! Bebek sonrası ilk proje

27 Ağustos 2024 23:31 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 23:35

Giray Altınok ve Ezgi Mola “Belki Bir Gün Bir Yerde” isimli film projesinde bir araya geliyor. Disney Plus için hazırlanan proje eylül ayında sete çıkıyor. Filmin kaza yapan bir çiftin başına gelenleri anlatacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Disney yeniden yerel projelere yöneldi. Bu projelerden biri de iki ünlü ismi bir araya getirecek. Yeni sezonda ünlü isimlerin yer aldığı 3 yeni film projesi Disney tarafından şimdiden açıklandı bile. Burak Deniz ve Öykü Karayel’li “Umami- Kaynama Noktası” filminin ardından Gupse Özay’dan “Platonik Aşk” dizisi de duyurulmuştu.

Öte yandan Prens dizisinin de 3. sezon için onayını aldığı öğrenildi. Sosyal medyada büyük dikkat çeken Prens dizisi izlenme sayılarında zirveye tırmanmaya devam ediyor.

Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs 2023'te dünyaevine giren Ezgi Mola ise anne olduktan sonra ekranlara ara vermişti. Uzun soluklu olmayan film projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.