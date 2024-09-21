Giray Altınok'tan çok konuşulacak Jose Mourinho paylaşımı

21 Eylül 2024 23:41 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 23:43

Galatasaray, deplasmanda dev derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Maç sonu paylaşımlar art arda geldi. Oyuncu Giray Altınok'un Jose Mourinho ile ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Süper Lig​'in 6. haftasında Galatasaray​ deplasmanda Fenerbahçe​'yi 3-1 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho​, şaşırtan sözlere imza attı. Deneyimli çalıştırıcı "Aptalca bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı. Ne kadar pozisyon yaratmamızın hiçbir önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın bir önemi yok. Tek önemli olan şey bugün onlar 3 gol attı, biz 1 gol attık.'' dedi.

JOSE MOURINHO PAYLAŞIMI

Mourinho'un açıklamaları sonrası sosyal medyada art arda paylaşımlar yapıldı. Derbi sonrası oyuncu Giray Altınok​'un Jose Mourinho ile ilgili paylaşımı çok konuşuldu.

Oyuncu Giray Altınok, ''Dı sipeyşıl Van he mi?'' ifadeleriyle göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmî sosyal medya hesabından da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili gönderme yapılan bir paylaşım geldi.

Mourinho’nun lakabı olan “The Special One” (Özel Biri) sıfatına gönderme yapan sarı-kırmızılılar, “The Crying One” (Ağlayan biri) ifadelerini kullandı.