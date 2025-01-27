Gizem Ünsal Selahaddin Eyyubi dizisine dahil oldu! Kız kardeşi Sinem Ünsal ile rakip oldu

27 Ocak 2025 17:16 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 17:16

Uzak Şehir dizisinde oynadığı Alya karakteriyle beğeni toplayan Sinem Ünsal'ın kız kardeşi de oyuncu çıktı. Birçok dizide rol alan Gizem Güneş, Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosuna katıldı. Böylece iki kız kardeş aynı gün yayınlanan dizi projeleriyle rakip oldu.

Sadakatsiz, Yarım Kalan Aşklar ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan Gizem Ünsal, yeni dizi projesiyle anlaştı. Uğur Günel ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun oynadığı dizi Selahaddin Eyyubi'ye Gizem Ünsal da dahil oldu.

İKİ KARDEŞ RAKİP OLDU

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisiyle anlaşan Gizem Ünsal, böylece pazartesi günleri ekranda olacak. Başrolünü Ozan Akbaba ile paylaştığı Uzak Şehir dizisinde rol alan Sinem Ünsal da pazartesi günleri ekran da olacak. Böylece iki kız kardeş birbirlerine rakip olacak.

SİNEM ÜNSAL VE KARDEŞİNİN BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Uzak Şehir dizisi ile Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu'da birçok ülkede popüler olan Sinem Ünsal'ın kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşi ortaya çıktı. Sinem Ünsal'ın kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Gizem Ünsal paylaşımlarıyla da çok konuşulmaya devam ediyor.