Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Gökberk Demirci Düşes dizisiyle Venedik yolcusu! Başarılı oyuncu Avrupa prömiyeri için İtalya’ya gitti

Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çeken Gökberk Demirci, yeni projesiyle uluslararası sahneye adım attı. Ünlü oyuncu, başrolünde yer aldığı “Düşes” adlı dikey dizinin Avrupa prömiyeri için Venedik’e gitti. Dijital platformlara özel olarak hazırlanan proje, farklı anlatım diliyle dikkat çekerken, prömiyer organizasyonu da şimdiden büyük ilgi gördü. Demirci’nin yurt dışındaki pozlarına beğeni yağdı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gökberk Demirci Düşes dizisiyle Venedik yolcusu! Başarılı oyuncu Avrupa prömiyeri için İtalya’ya gitti
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 22:58

Başarılı oyuncu Gökberk Demirci, yeni dizisi “Düşes” ile Avrupa’ya açılıyor. Dikey formatta çekilen ve dijital platformlarda yayınlanması planlanan yapımın Avrupa prömiyeri için oyuncu ’e gitti. Uluslararası organizasyonda yer alacak olan Demirci’nin performansı ve dizinin gördüğü ilgi şimdiden merak ediliyor. Oyuncu Gökberk Demirci’nin sosyal medyasında yayınladığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

HABERİN ÖZETİ

Gökberk Demirci Düşes dizisiyle Venedik yolcusu! Başarılı oyuncu Avrupa prömiyeri için İtalya’ya gitti

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Başarılı oyuncu Gökberk Demirci, yeni dizisi “Düşes” ile Avrupa prömiyeri için Venedik’e gitti.
Gökberk Demirci, yeni dizisi “Düşes” ile Avrupa’ya açılıyor.
Dikey formatta çekilen ve dijital platformlarda yayınlanması planlanan dizinin Avrupa prömiyeri için Venedik'e giden oyuncunun performansı merak ediliyor.
Demirci, daha önce “Vefa Sultan” dizisinde Zülfikar Ağa karakteriyle yer almıştı.
“Düşes” dizisi modern hikâye yapısı ve görsel diliyle dikkat çekiyor.
Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 tarihinde Kocaeli’de doğmuştur.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

GÖKBER DEMİRCİ DÜŞES DİZİSİYLE İTALYA’DA

Vefa Sultan 2. Sezon bölümlerinde Zülfikar Ağa karakteriyle adından sıkça söz ettiren , bu kez uluslararası bir organizasyonla gündeme geldi. Yakışıklı oyuncu, başrolünde yer aldığı “Düşes” adlı yeni dikey dizisinin Avrupa prömiyeri için Venedik’e gitti.

Gökberk Demirci Düşes dizisiyle Venedik yolcusu! Başarılı oyuncu Avrupa prömiyeri için İtalya’ya gitti

Dijital platformlar için özel olarak hazırlanan ve kısa formatlı anlatımıyla dikkat çeken “Düşes”, modern hikâye yapısı ve görsel diliyle öne çıkıyor. Projenin Avrupa’da ilk kez izleyiciyle buluşacağı bu özel prömiyer, hem sektör temsilcileri hem de uluslararası basın tarafından yakından takip ediliyor. Demirci’nin performansı kadar, dizinin global pazardaki potansiyeli de merak konusu oldu.

Gökberk Demirci Düşes dizisiyle Venedik yolcusu! Başarılı oyuncu Avrupa prömiyeri için İtalya’ya gitti

Venedik’te gerçekleşecek etkinlikte kırmızı halıya çıkması beklenen oyuncunun tarzı ve duruşu şimdiden konuşulmaya başlandı. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Demirci’nin bu projeyle uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. “Düşes” dizisinin prömiyer sonrası farklı ülkelerde de yayınlanması planlanırken, oyuncunun yurt dışı projelerinin artabileceği de kulislerde konuşulanlar arasında yer alıyor.

Gökberk Demirci Düşes dizisiyle Venedik yolcusu! Başarılı oyuncu Avrupa prömiyeri için İtalya’ya gitti

GÖKBERK DEMİRCİ KİMDİR?

Türk televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Demirci, oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan “Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam” dizisinde küçük bir rolle adım attı.

Gökberk Demirci Düşes dizisiyle Venedik yolcusu! Başarılı oyuncu Avrupa prömiyeri için İtalya’ya gitti

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen oyuncu, 2016 yılında “Hayatımın Aşkı”, 2018’de “Arka Sokaklar” ve özellikle 2019 yılında büyük çıkış yakaladığı “Yemin” dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Bu projelerde sergilediği performansla dikkat çeken Demirci, sonrasında “Üç Kız Kardeş” dizisinde de rol alarak ekran yolculuğunu sürdürdü.

Gökberk Demirci Düşes dizisiyle Venedik yolcusu! Başarılı oyuncu Avrupa prömiyeri için İtalya’ya gitti

Son olarak “Vefa Sultan” dizisinin ikinci sezon bölümlerinde oynadığı Zülfikar Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, performansıyla beğeni topladı. Farklı karakterlere hayat verme konusundaki başarısıyla öne çıkan Demirci, kariyerine yeni projelerle devam etmeye hazırlanıyor.

ETİKETLER
#yeni dizi
#Gökberk Demirci
#Venedik
#düşes dizisi
#Avrupa Prömiyeri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.