Başarılı oyuncu Gökberk Demirci, yeni dizisi “Düşes” ile Avrupa’ya açılıyor. Dikey formatta çekilen ve dijital platformlarda yayınlanması planlanan yapımın Avrupa prömiyeri için oyuncu Venedik’e gitti. Uluslararası organizasyonda yer alacak olan Demirci’nin performansı ve dizinin gördüğü ilgi şimdiden merak ediliyor. Oyuncu Gökberk Demirci’nin sosyal medyasında yayınladığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gökberk Demirci Düşes dizisiyle Venedik yolcusu! Başarılı oyuncu Avrupa prömiyeri için İtalya’ya gitti Başarılı oyuncu Gökberk Demirci, yeni dizisi “Düşes” ile Avrupa prömiyeri için Venedik’e gitti. Gökberk Demirci, yeni dizisi “Düşes” ile Avrupa’ya açılıyor. Dikey formatta çekilen ve dijital platformlarda yayınlanması planlanan dizinin Avrupa prömiyeri için Venedik'e giden oyuncunun performansı merak ediliyor. Demirci, daha önce “Vefa Sultan” dizisinde Zülfikar Ağa karakteriyle yer almıştı. “Düşes” dizisi modern hikâye yapısı ve görsel diliyle dikkat çekiyor. Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 tarihinde Kocaeli’de doğmuştur.

GÖKBER DEMİRCİ DÜŞES DİZİSİYLE İTALYA’DA

Vefa Sultan 2. Sezon bölümlerinde Zülfikar Ağa karakteriyle adından sıkça söz ettiren Gökberk Demirci, bu kez uluslararası bir organizasyonla gündeme geldi. Yakışıklı oyuncu, başrolünde yer aldığı “Düşes” adlı yeni dikey dizisinin Avrupa prömiyeri için Venedik’e gitti.

Dijital platformlar için özel olarak hazırlanan ve kısa formatlı anlatımıyla dikkat çeken “Düşes”, modern hikâye yapısı ve görsel diliyle öne çıkıyor. Projenin Avrupa’da ilk kez izleyiciyle buluşacağı bu özel prömiyer, hem sektör temsilcileri hem de uluslararası basın tarafından yakından takip ediliyor. Demirci’nin performansı kadar, dizinin global pazardaki potansiyeli de merak konusu oldu.

Venedik’te gerçekleşecek etkinlikte kırmızı halıya çıkması beklenen oyuncunun tarzı ve duruşu şimdiden konuşulmaya başlandı. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Demirci’nin bu projeyle uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. “Düşes” dizisinin prömiyer sonrası farklı ülkelerde de yayınlanması planlanırken, oyuncunun yurt dışı projelerinin artabileceği de kulislerde konuşulanlar arasında yer alıyor.

GÖKBERK DEMİRCİ KİMDİR?

Türk televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Demirci, oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan “Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam” dizisinde küçük bir rolle adım attı.

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen oyuncu, 2016 yılında “Hayatımın Aşkı”, 2018’de “Arka Sokaklar” ve özellikle 2019 yılında büyük çıkış yakaladığı “Yemin” dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Bu projelerde sergilediği performansla dikkat çeken Demirci, sonrasında “Üç Kız Kardeş” dizisinde de rol alarak ekran yolculuğunu sürdürdü.

Son olarak “Vefa Sultan” dizisinin ikinci sezon bölümlerinde oynadığı Zülfikar Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, performansıyla beğeni topladı. Farklı karakterlere hayat verme konusundaki başarısıyla öne çıkan Demirci, kariyerine yeni projelerle devam etmeye hazırlanıyor.