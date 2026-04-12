Gökçe Bahadır Yaprak Dökümü dizisindeki unutulmaz sahnesi hakkında konuştu! “Hepsi aklımda”

Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü dizisindeki unutulmaz sahnesi hakkında konuştu. Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını sık sık magazin dünyasında duyuran ünlü oyuncu, bu kez yayınlandığı döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisindeki unutulmaz sahnesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı, aile yaşantısı ve rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Gökçe Bahadır, geçtiğimiz akşam eşi Emir Ersoy ile basın mensuplarının sorularını cevapladı. Dikkat çeken açıklamalarıyla sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş yankı uyandıran ünlü oyuncu, Yaprak Dökümü dizisindeki sahneleri hakkında konuştu. İşte Gökçe Bahadır’ın dikkat çeken açıklamaları…

Başarılı ve yetenekli oyuncu Gökçe Bahadır, yayınlandığı döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisindeki unutulmaz sahnesi hakkında konuştu. Son olarak Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ‘Kral Kaybederse’ dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Bahadır, ‘Sevda’ rolüyle ekranlara gelmişti. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Geçtiğimiz akşam eşi Emir Ersoy ile basın mensuplarına yakalanan Gökçe Bahadır, samimi açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi oturdu. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan Bahadır, 2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Yaprak Dökümü’ dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yaprak Dökümü dizisinde ‘Leyla’ karakteriyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu, bu rolüyle ikonik bir karakter haline gelmişti.

“HEPSİ AKLIMDA”

Gökçe Bahadır, yayınlandığı döneme damga vuran ve günümüzde hala yoğun bir ilgiyle takip edilen Yaprak Dökümü dizisindeki “Benim ne suçum var?” adlı unutulmaz sahnesi hakkında konuştu. Basın mensuplarının “O sahneyi hatırlıyor musunuz?” sorusu karşısında ünlü oyuncu şu ifadelere yer verdi:

“Hatırlamaz olur muyum? Salonda herkesi ittirdiğim… O kadar güzel sahnelerim var ki o işte… Her biri hepsi aklımda. Hiçbirini tekrar izlememe gerek yok, aklımda hepsi…”

Gökçe Bahadır, gazetecilerin “Böyle bir kadro yeniden toparlanabilir mi, çekilebilir mi?” sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

“O zaman o kadro bundan neredeyse 20 sene önce denk gelmişti. O zaman çok güzeldi.”