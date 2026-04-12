Hande Erçel yanlış bilginin kurbanı oldu! Yasaklı madde test sonucu açıklandı

Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren Hande Erçel’in test sonucu açıklandı. Test sonucu açıklanan ünlü oyuncu yanlış bilginin kurbanı oldu. Hande Erçel’in test sonucunun açıklanmasının ardından birçok farklı iddia ortaya atıldı. İşte Hande Erçel’in yasaklı madde test sonucuna dair detaylar…

GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 11:27

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren , geçtiğimiz haftalarda kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Güzelliğiyle de sık sık adını duyuran ünlü oyuncu, şimdilerde yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan isimler arasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlülerden biri olan Hande Erçel’in yasaklı madde test sonucu açıklandı. Test sonucu açıklanan ünlü oyuncu yanlış bilginin kurbanı oldu. Hande Erçel’in test sonucunun açıklanmasının ardından birçok farklı iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddialar ise ünlü oyuncunun yasaklı madde kullandığını lanse eden nitelikteydi. Peki, Hande Erçel’in yasaklı madde test sonucu ne çıktı? İşte Hande Erçel’in yasaklı madde test sonucuna dair detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yasaklı madde soruşturması kapsamında yapılan test sonuçlarının yanlış yorumlanmasıyla ilgili çıkan haberlerin kurbanı oldu.
Hande Erçel, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınarak testlere tabi tutuldu.
Yapılan kan ve saç örneklerinde yasaklı maddeye rastlanmadı.
Tırnak örneği kalıcı oje nedeniyle incelenemedi.
Raporda yer alan morfin, kodein ve parasetamol gibi etken maddelerin, kullanılan ilaçlardan kaynaklandığı ve yasaklı madde olmadığı belirtildi.
Erçel'in test sonuçları negatif çıktı.
HANDE ERÇEL’İN YASAKLI MADDE TEST SONUCU AÇIKLANDI!

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hande Erçel’in test sonucu belli oldu. Ünlü oyuncu, son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında adı geçen isimler arasındaydı. Erçel, soruşturma çerçevesinde ifade vermiş ve gerekli testlere tabi tutulmuştu.

Hande Erçel, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifadesinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Test verdikten sonra serbest bırakılan Erçel’in yasaklı madde test sonucu belli oldu.

Başarılı ve güzel oyuncunun kan ve saç örneklerinde yasaklı madde ya da uyarıcı maddeye rastlanmadı. Kalıcı oje nedeniyle tırnak örneği incelenemeyen Erçel’in adli tıp raporunda yalnızca kullandığı ilaçların etken maddelerine yer verildi.

HANDE ERÇEL YANLIŞ BİLGİNİN KURBANI OLDU!

Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Hande Erçel, adeta yanlış bilginin kurbanı oldu. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı, aşk yaşantısı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren ünlü oyuncu, son zamanlarda yasaklı madde soruşturması kapsamında dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan isimler arasında bulunan Hande Erçel, dolayısıyla sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemine bomba gibi oturdu. Hakkında yapılan yanlış haberlerden dolayı yasaklı madde kullandığı öne sürülen ünlü oyuncu için ‘yasaklı madde batağına düşmüş’ tarzında iddialar ortaya atıldı.

Hande Erçel’in, test sonuçlarındaki raporda yalnızca kullandığı ilaçların etken maddelerine yer verildi. Ünlü oyuncunun test sonucuna göre ise idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildiği açıklandı.

Test sonucu negatif çıkan Hande Erçel'in, idrarda morfin, kodein ve metaboliti, kodein glukuronidin yanı sıra ilaç etken maddesi olarak parasetamol tespit edildiği öğrenildi. Kanında yüksek miktarda Kodein çıkan ünlü oyuncunun, bu sonucunu birçok sosyal medya kullanıcısı ve haber sitesi yasaklı madde olarak algıladı. Birçok ağrı kesicide bulunan bu etken madde, yanlış anlaşıldı.

Hande Erçel’in raporunda çıkan ve parasetamol denilen madde de yasaklı madde olarak lanse edildi. Fakat bu maddenin de parol olduğu öğrenildi. Test sonuçlarındaki raporda yalnızca kullandığı ilaçların etken maddelerine yer verilen Erçel’in hiçbir yasaklı madde kullanmadığı ortaya çıktı.

