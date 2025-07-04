Gökhan Keser Survivor yemini etti! İtiraflarını peş peşe sıraladı

Selena dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Gökhan Keser, şarkıcılık kariyerine de devam etti. İlk olarak 2014 yılında Survivor yarışmasına katılan Gökhan Keser, son olarak ise 2022 yılında katılıdğı yarışmada yaşadığı zorluklardan bahsetti.

GÖKHAN KESER'DEN SURVIVOR AÇIKLAMASI

Survivor ile ilgili konuşan Gökhan Keser, bir daha yarışmaya katılmayacağını belirterek, "2014'te yaşadığım Survivor ile 2022'de yaşadığım Survivor aynı değildi.2014'te sabrım çok zorladı. 2022'de daha kötü şeyler yaşadım. Büyük konuşmayayım ama Survivor defterini kapattım. Orada bisküvi çalmak zorunda kaldım.2014'te şampiyonluğu hakettim." dedi.

Günaydın'a yıllar önce verdiği röportajda Survivior ile ilgili, "Başarı ama maalesef bunun karşılığı çok fazla olmuyor (gülüyor). Farklı oluyor. Değişik bir dönemdi. Bir de iyiydi. Bir yarışmacı olarak iyi geçirdiğim bir dönemdi. İyi olduğum için de yarışmalarda tabii ki ismim de yazılmıyor. Bir yandan da neysem o her zaman. Zaten burada seninle konuşurken de orada da kendim gibi olduğumdan. Ve diyaloglarım da iyiydi çok şükür. Yani yanlışa yanlış, doğruya doğru. Her zaman hep bu benim için öyleydi. Ve orada da o insanlar da onu anladığı için, sevdiği için diye düşünüyorum. Elleri de gitmedi herhalde yazmaya." dedi.