Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ünlü şarkıcı, İzmir yangınında alevlerin arasında kaldı: Yanıyordum

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını sırasında ünlü şarkıcı Yaşar İpek, korku dolu anlar yaşadı. alevlerin tam ortasında kalarak büyük bir korku yaşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden İpek, yaşadığı dehşeti sosyal medya hesabından paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlü şarkıcı, İzmir yangınında alevlerin arasında kaldı: Yanıyordum
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 17:00

'in ilçesinde çıkan , geniş alanlara yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor. Çeşme'de olan şarkıcı Yaşar İpek, alevlerin arasında kalarak korku dolu anlar yaşadı.

YAŞAR İPEK ALEVLERİN ARASINDA KALDI

İzmir, Menderes ve Seferihisar'daki orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışırken, bu kez de popüler tatil beldesi Çeşme çıktı. İzmir'de çıkan yangın sırasında korku dolu anlar yaşayan Yaşar İpek, o anları cep telefonuyla kayda aldı. İpek, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yaşadıklarını gözler önüne serdi.

Ünlü şarkıcı, İzmir yangınında alevlerin arasında kaldı: Yanıyordum

Video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yaşar İpek, görüntülerde "Yanıyordum, resmen yanıyordum" ifadelerini kullanarak o anları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı, İzmir yangınında alevlerin arasında kaldı: Yanıyordum
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
ETİKETLER
#izmir
#yangın
#orman yangını
#çeşme
#Yaşar İpek
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.