Ünlü şarkıcı, İzmir yangınında alevlerin arasında kaldı: Yanıyordum

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını sırasında ünlü şarkıcı Yaşar İpek, korku dolu anlar yaşadı. alevlerin tam ortasında kalarak büyük bir korku yaşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden İpek, yaşadığı dehşeti sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını, geniş alanlara yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor. Çeşme'de olan şarkıcı Yaşar İpek, alevlerin arasında kalarak korku dolu anlar yaşadı.

YAŞAR İPEK ALEVLERİN ARASINDA KALDI

İzmir, Menderes ve Seferihisar'daki orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışırken, bu kez de popüler tatil beldesi Çeşme yangın çıktı. İzmir'de çıkan yangın sırasında korku dolu anlar yaşayan Yaşar İpek, o anları cep telefonuyla kayda aldı. İpek, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yaşadıklarını gözler önüne serdi.

Video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yaşar İpek, görüntülerde "Yanıyordum, resmen yanıyordum" ifadelerini kullanarak o anları takipçileriyle paylaştı.