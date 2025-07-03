İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukcu ile ilişkisini noktaladı. Aralarında 12 yaş fark bulunan çiftten İrem Derici evlenmeyi düşündüğü sevgilisi Melih Kunukcu ile yollarını ayırdı.

Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile birlikte olan ünlü şarkıcının ilişkisi sona erdi. Ayrılık iddiaları uzun süredir kulislerde dolaşsa da, yakın çevresinden edinilen bilgilere göre ikili dost kalarak yollarını ayırdı.

İREM DERİCİ EVLENMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ MELİH KUNUKCU İLE AYRILDI

Sosyal medya hesaplarından sık sık eğlenceli paylaşım yapan İrem Derici ve Melih Kunucu çiftinin ayrıldığı iddia edildi. İkiliye yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, çift yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini gözden geçirmeye karar verdi. Bu süreçte zamanla birbirinden uzaklaşan ikilinin karşılıklı bir kararla yollarını ayırdığı öne sürüldü.

Derici, daha önce yaptığı açıklamada sevgilisinin yaşını kamuoyuyla paylaşmış, 25 yaşındaki Melih Kunukcu ile arasında 12 yaş fark olduğunu ifade etmişti. Bu yaş farkı magazin gündeminde geniş yankı uyandırmış, Derici ise eleştirilere aldırış etmediğini dile getirse de, çiftin ayrılık kararında yaş farkının etkili olduğu konuşuluyor.