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 | Dilek Ulusan

İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukcu ile ilişkisini noktaladı. Aralarında 12 yaş fark bulunan çiftten İrem Derici evlenmeyi düşündüğü sevgilisi Melih Kunukcu ile yollarını ayırdı.

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İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 14:27

Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile birlikte olan ünlü şarkıcının ilişkisi sona erdi. iddiaları uzun süredir kulislerde dolaşsa da, yakın çevresinden edinilen bilgilere göre ikili dost kalarak yollarını ayırdı.

İREM DERİCİ EVLENMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ MELİH KUNUKCU İLE AYRILDI

Sosyal medya hesaplarından sık sık eğlenceli paylaşım yapan ve Melih Kunucu çiftinin ayrıldığı iddia edildi. İkiliye yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, çift yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini gözden geçirmeye karar verdi. Bu süreçte zamanla birbirinden uzaklaşan ikilinin karşılıklı bir kararla yollarını ayırdığı öne sürüldü.

İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

Derici, daha önce yaptığı açıklamada sevgilisinin yaşını kamuoyuyla paylaşmış, 25 yaşındaki Melih Kunukcu ile arasında 12 yaş fark olduğunu ifade etmişti. Bu yaş farkı gündeminde geniş yankı uyandırmış, Derici ise eleştirilere aldırış etmediğini dile getirse de, çiftin ayrılık kararında yaş farkının etkili olduğu konuşuluyor.

İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
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