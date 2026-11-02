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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 07:43
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 07:43

Gökhan Kırdar’ın eşi Aylin Kırdar hastanelik oldu! Başına Altın Portakal heykeli düştü

Pop rock müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Gökhan Kırdar'ın eşi Aylin Kırdar, talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı. Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde boy gösteren çift, festival kapanış kutlamasında hastanelik oldu. Çift, mekanın koridorundan yürürken yol kenarlarına yerleştirilen Altın Portakal heykellerinden biri önce Gökhan Kırdar’ın koluna, ardından da Aylin Kırdar’ın başına düştü. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Gökhan Kırdar’ın eşi Aylin Kırdar hastanelik oldu! Başına Altın Portakal heykeli düştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 07:43
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 07:43

Ünlü müzisyen Gökhan Kırdar ve eşi Aylin Kırdar, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 63. Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde boy gösterdi. Pop rock müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Gökhan Kırdar'ın eşi Aylin Kırdar, tören sonrası talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı. Festivalin ardından Gökhan Kırdar eşiyle ilerleyen saatlerde konakladıkları otelde düzenlenen festival kapanış kutlamasına katıldı. Ünlü çift, mekanın koridorundayken genç bir kız dekor olarak yol kenarlarına yerleştirilen Altın Portakal heykellerinden birine çarptı. Heykel önce Gökhan Kırdar’ın koluna, ardından da Aylin Kırdar’ın başına düştü. Apar topar hastaneye kaldırılan Aylin Kırdar, yaşadığı talihsiz olayla magazin gündeminde büyük ses getirdi. Aylin Kırdar'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. İşte Aylin Kırdar'ın sağlık durumuna dair merak edilenler...

GÖKHAN KIRDAR'IN EŞİ AYLİN KIRDAR'IN BAŞINA ALTIN PORTAKAL HEYKELİ DÜŞTÜ!

Türk müziğin usta isimleri arasında yer alan Gökhan Kırdar, bu kez eşi Aylin Kırdar'ın başına Altın Portakal heykeli düşmesi haberleriyle dikkatleri üzerine çekti. Zaman zaman açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü müzisyenin eşi talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı. Pop rock müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Gökhan Kırdar ve eşi Aylin Kırdar, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 63. Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde boy gösterdi.

Gökhan Kırdar’ın eşi Aylin Kırdar hastanelik oldu! Başına Altın Portakal heykeli düştü

63. kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Ödülleri geçtiğimiz akşamlarda düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Unutulmaz organizasyonda Gökhan Kırdar ve ailesi de yerini aldı. Festivalde usta yönetmen Derviş Zaim’in başkanlığını yaptığı Ulusal Jüri ekibinde görev alan değerli müzisyen Gökhan Kırdar’a aynı zamanda sinema, yapım ve proje yöneticiliği alanlarında görev alan eşi Aylin Beyazlı Kırdar ve kızı eşlik etti.

Gökhan Kırdar’ın eşi Aylin Kırdar hastanelik oldu! Başına Altın Portakal heykeli düştü

Gazeteci 'ın haberine göre; Gökhan Kırdar'ın eşi Aylin Kırdar, talihsiz bir kazayla karşı karşıya kaldı. 63. Altın Portakal Ödülleri'nde 'En İyi Müzik Ödülü'nü veren ve sevilen şarkısı 'Yerine Sevemem'i seslendiren Gökhan Kırdar, eşi Aylin Kırdar ile gecenin ilerleyen saatlerde konakladıkları otelde düzenlenen festival kapanış kutlamasına katıldı.

Gökhan Kırdar’ın eşi Aylin Kırdar hastanelik oldu! Başına Altın Portakal heykeli düştü

Edinilen bilgilere göre ünlü çift mekanın koridorundayken, genç bir kız dekor olarak yol kenarlarına yerleştirilen Altın Portakal heykellerinden birine çarptığı öğrenildi. Heykelin önce Gökhan Kırdar’ın koluna, sonrasında ise Aylin Kırdar’ın başına düştüğü ortaya çıktı. Çiftin uğradığı bu talihsiz kaza, kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı buldu. Aylin Kırdar'ın ise sağlık durumu merak konusu oldu.

Gökhan Kırdar’ın eşi Aylin Kırdar hastanelik oldu! Başına Altın Portakal heykeli düştü

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan ve özellikle Kurtlar Vadisi dizisi için yaptığı şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Gökhan Kırdar, bu kez eşi Aylin Kırdar'ın yaşadığı talihsiz kazayla adından söz ettirdi. Festival sonrası kapanış kutlamasına katılan çift, dekor olarak kullanılan Altın Portakal heykellerinden birinin üstlerine düşmesiyle büyük bir şok geçirdi.

Gökhan Kırdar’ın eşi Aylin Kırdar hastanelik oldu! Başına Altın Portakal heykeli düştü

Önce Gökhan Kırdar'ın koluna ardından Aylin Kırdar'ın başına düşen heykel, panik etkisi oluşturdu. Çarpma sonrası baygınlık geçiren Aylin Beyazlı Kırdar hemen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yapılan kontrollerin ardından bir süre kontrol altında tutulan Kırdar daha sonra taburcu edildiği ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Altın Portakal yönetimi Aylin Kırdar’ın sağlık durumunun iyi olduğunu, gereken her şeyin yapıldığını ve çiftin İstanbul’a döndüğünü ifade etti.

 

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ETİKETLER
#gökhan kırdar
#birsen altuntaş
#Aylin Kırdar
#Antalya Altın Portakal Ödülleri
#Altın Portakal Heykeli
#Magazin
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