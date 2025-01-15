Gökhan Özen, tepkiler sonrası yine Los Angelas'ı paylaştı: Gördüğünüze inanın

15 Ocak 2025 12:24 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:27

Şarkıcı Gökhan Özen, Los Angeles'taki evinin balkonundan şehri göstererek "Burada yangın yok" sözleriyle tepki toplamıştı. Sosyal medyada yapılan yorumlar sonrası video yayınlayan Gökhan Özen, "Gördüğünüze inanın" dedi.

Uzun süredir Los Angeles​'ta yaşayan Gökhan Özen, video​ yayınlayarak "Burada yangın​ yok" sözleriyle tepki çekmişti. Gökhan Özen, tepkiler sonrası yeni bir video yayınlayarak yine gündem olmayı başardı.

GÖKHAN ÖZEN LOS ANGELES PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR

2000'li yıllara damga vuran Gökhan Özen, Los Angeles'ta meydana gelen yangın felaketiyle ilgili, video çeken Gökhan Özen, "Burada yangın yok" diyerek, "Herkese merhaba. Los Angeles’ta akrabası, yakınları ve sevenleri olan herkes için bu videoyu çekmek istedim. Bulunduğum bu terastan şehrin büyük bir kısmını görebiliyorsunuz. Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye… Öyle bir durum yok. Onu göstermek istedim sizlere" demişti. Gökhan Özen paylaşımı sonrası büyük tepki çekmişti.

Tekrar video paylaşan Gökhan Özen, "14.01.2025 Gördüğünüze inanın duyduğunuza değil " notunu düşerek evinin terasından video paylaştı. Tekrardan şehir gösteren Gökhan Özen "İstanbul ve Los Angeles'ı kıyaslayan arkadaşlar olmuş böyle bir şey olabilir mi? Los Angeles dümdüz bir şehir. Yine göstereyim ne montaj var ne bir şey" dedi.