Kıbrıs’ta 2003 yılında yaşanan ve uzun süre gündemden düşmeyen olay, Gökhan Özen’in hayatında unutulmaz bir anı olarak yer etti. Arkadaşı Serkan Kula ile jet ski kullanarak denize açılan şarkıcıdan uzun süre haber alınamaması üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Helikopterlerin de destek verdiği geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda Özen ve arkadaşı, yaklaşık 15-16 saat sonra açık denizde, uluslararası sularda bulundu. Ünlü şarkıcı, yıllar sonra Beyaz Show’a konuk olduğu programda bu olayın bir filme dönüştürülmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GÖKHAN ÖZEN JET SKİ OLAYI YILLAR SONRA GÜNDEMDE

2000'li yılların başında ünlü isimlerin hayatı yalnızca müzik programlarında değil, magazin kuşaklarında da yakından takip ediliyordu. Özellikle Televole gibi programlar sayesinde sanatçıların tatilleri, özel hayatları ve günlük yaşamları ekranların en çok konuşulan konuları arasına giriyordu.

O dönemin popüler isimlerinden Gökhan Özen de müzik kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştı. 'Aramazsan Arama' şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, 2003 yılında üçüncü albümünü müzikseverlerle buluşturmuştu. Ancak albümünün gündemde olduğu günlerde yaşanan beklenmedik olay, onu bu kez müzik haberlerinden çok farklı bir nedenle televizyon ekranlarına taşıdı.

Özen, arkadaşı Serkan Kula ile Kıbrıs'ta tatil yaptığı sırada jet ski ile denize açılmış, ikiliden uzun süre haber alınamamıştı.

HELİKOPTERLER HAVALANDI, SAATLER SÜREN ARAMA BAŞLADI

İki arkadaşın geri dönmemesi üzerine KKTC'deki sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Denizde başlatılan arama çalışmalarına helikopterler de destek verdi. Saatler ilerledikçe olayın ciddiyeti daha fazla hissedilirken, yakınlarından ve ekiplerden gelecek haber beklenmeye başlandı. Beklenen haber yaklaşık 15-16 saat sonra geldi. Gökhan Özen ve Serkan Kula, kıyıdan oldukça uzakta, uluslararası sularda bulundu. İkilinin kurtarılmasıyla derin bir nefes alınsa da bu kez olayın nasıl yaşandığı merak konusu oldu.

Özen, kurtarılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında denizin ortasında mahsur kalmalarının nedenini anlattı. Kendi ifadesine göre yaşananların başlangıcında basit gibi görünen bir gösterge hatası bulunuyordu.

YAKIT YERİNE YAĞ GÖSTERGESİNE BAKMIŞ

Gökhan Özen'in açıklamasına göre jet ski üzerindeki göstergelerden birini yanlış değerlendirmesi, saatler süren maceranın başlangıcı olmuştu. Yakıt göstergesi sandığı ibrenin aslında yağ göstergesi olduğunu belirten sanatçı, bu nedenle benzinin azaldığını zamanında fark edemediğini anlatmıştı.

Yakıtın tükenmesiyle birlikte jet ski açık denizde hareketsiz kalmıştı. Özen, gece boyunca büyük dalgalarla mücadele ettiklerini ve çevrelerinde köpek balıkları gördüklerini de söylemişti. Yaşadıkları saatleri oldukça zorlu bir mücadele olarak anlatan şarkıcı, bütün bu sürece rağmen umudunu kaybetmediğini dile getirmişti. Ancak basın toplantısında gazetecilerin dikkatini çeken başka bir ayrıntı vardı.

JET SKİ'DEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN KUM ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Olayın ardından düzenlenen basın toplantısında gazeteciler, jet ski'nin içinden bir kovadan fazla deniz kumu çıktığını öne sürdü. Bu iddia, ikilinin denizde gerçekten nerelerde bulunduğuna ilişkin yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Bazı gazeteciler, araçtan çıktığı söylenen kumun jet ski'nin sığ bir bölgeye uğramış olabileceğini düşündürdüğünü savundu. Gökhan Özen ise bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Böyle bir kum bulunmadığını belirten sanatçı, iddiayı ortaya atanlara neden görüntü çekmediklerini sordu. Basın toplantısında kullandığı şu sözler ise uzun süre hafızalardan silinmedi:

'Keşke kum bulabileceğimiz bir yer olsaydı. Ne ima edildi bilmiyorum ama keşke ayağımı basabileceğim bir yer olsaydı.'

Böylece kurtuluşun ardından yaşanan basın toplantısı, olayın kendisi kadar konuşulan bir tartışmaya dönüştü.

ALBÜMÜNE REKLAM YAPMAK İÇİN Mİ KAYBOLDU?

Olayın yaşandığı dönemde Gökhan Özen'in yeni albümünün piyasaya çıkmış olması, farklı yorumların ortaya atılmasına neden oldu. Bazı kişiler yaşananların albümün tanıtımına yönelik bir reklam çalışması olabileceğini iddia etti.

Bu yorumlara sert tepki gösteren Özen, böyle düşünenlerin haddini aştığını ifade etti. Dönemin bazı magazin gazetecileri ise olayın gerçekten yaşandığını ancak basına yansıyan boyutunun abartıldığını savundu.

Tartışmalar sürerken dönemin DMC Müzik Genel Koordinatörü Ercan Saatçi de arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Saatçi, Gökhan Özen ve arkadaşını bulabilmek için iki helikopter kiraladıklarını belirtmişti.

Böylece kurtarılma haberiyle kapanması beklenen olay, günler boyunca magazin gündemindeki yerini korudu.

YILLAR SONRA BEYAZ SHOW'DA FİLM AÇIKLAMASI YAPTI

Gökhan Özen'in jet ski macerası aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. Konu, sanatçının konuk olduğu Beyaz Show'da yeniden gündeme geldi. Özen, o gece yaşadıklarını bir ölüm kalım mücadelesi olarak tanımlarken olayın yıllardır esprilere konu olmasını da anladığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, yaşadıkları sıra dışı deneyimi sinemaya taşımayı düşündüğünü de açıkladı. Ancak aklındaki proje, izleyiciyi baştan sona korku ve gerilim içinde bırakacak bir film değildi.