Gökhan Özoğuz kardeşi Hakan Özoğuz’un son sağlık durumunu anlattı! Lenfoma tedavisi görüyordu

05 Eylül 2024 15:47 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:48

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünü çıkışı görüntülenen Gökhan Özoğuz, bir süre önce lenf kanseri nedeniyle tedavi gören kardeşi Hakan Özoğuz'un son sağlık durumu hakkında konuştu.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe tek başına katılan Gökhan Özoğuz, aracında muhabirlerin sorularını cevapladı. Kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumundan bahseden şarkıcı Gökhan Özoğuz, yoğun konser programına başladıklarını belirtti.

HAKAN ÖZOĞUZ'DAN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. 45 yaşındaki Hakan Özoğuz'un son sağlık durumundan bahseden kardeşi Gökhan Özoğuz, "Hakan uzun zaman önce düzeldi. Bomba gibi. Olduğu gibi temizlendi. Konserler başladı. Aynı yoğunlukta devam ediyor. Albüm var bir de” dedi.

HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

11 Ekim 1976 doğumlu Hakan Özoğuz, İstanbul Üniversitesi Devlet Konsevatuarı, klasik gitar bölümünden mezun olmuştur. Kardeşi Gökhan Özoğuz ile birlikte Athena grubunu kuran Hakan Özoğuz, konserde gitarist olarak yer alıyor. Grup asıl başarısını 2000’li yıllarda sağladı ve Tam Zamanı Şimdi adını verdikleri albümden birçok hit çıkarmayı başardı. “Palavra”, “Macera”, “Aşk Meşk Yok” teker teker dilden dile dolaşmaya başladı. Hakan Özoğuz, 45 yaşında lenf kanseri tedavisi gördüğünü açıklayarak sevenlerini bir hayli üzmüştü.