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 | Dilek Ulusan

Göksel'den Teoman'a esprili bir gönderme: EYT bana vurmadı

Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı Göksel, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Göksel, ünlü şarkıcı Teoman'a esprili bir gönderme yaparak, "Beni de Teoman gibi bol bol kafelerde görebilirsiniz" dedi.

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Göksel'den Teoman'a esprili bir gönderme: EYT bana vurmadı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 14:45

Ünlü şarkıcı Göksel, Nişantaşı'nda köpeğini gezdirirken görüntülendi. Göksel, yakın arkadaşı Teoman'a göndermede bulunarak samimi açıklamalarda bulundu. Sık sık kafelerde görüntülenmesine değinen Göksel, "Beni de Teoman gibi bol bol kafelerde görebilirsiniz" dedi.

GÖKSEL, TEOMAN'A SATAŞMADAN YAPAMADI

Muhabirlerin, "Biz Teoman ile hep emekliliğini konuşuyoruz, sizinle ne zaman konuşacağız?" sorusuna ise Göksel, "Bana daha var. EYT bana vurmadı" diyerek kahkaha attı. Neşeli haliyle dikkat çeken Göksel, şarkı yazma süreçlerinden bahsederek, "Bazen hayatımız çok gamsız gibi görünüyor ama hiç öyle değil. Tanıdığım müzisyen arkadaşlarım hepsi çok duygusal. Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan da çok etkileniyoruz" diye konuştu.

Aşk hayatı merak konusu olan Göksel, "En son ne zaman aşk için hıçkıra hıçkıra ağladınız?" sorusuna ise gülümseyerek, "Çok yakın bir zamanda ama bunu söylemeyeceğim" cevabını verdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

GÖKSEL KAÇ YAŞINDA?
25 Kasım 1971 doğumlu Göksel, Göksel, üniversitede Yaşar Gaga ile tanışmasından sonra 1992 yılından itibaren birçok orkestrada solistlik yaptı. 1994 yılında ünlü müzisyen Onno Tunç'la tanışmasının ardından ilk albümünü yayımladı. Aynı yıl Sezen Aksu'nun orkestrasında vokalist olarak görev aldı.
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