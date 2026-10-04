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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 23:31
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 23:31

Gonca Cilasun’dan Uzak Şehir için dikkat çeken değişim! Sadakat rolü için 8 kilo verdi

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de Sadakat karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Gonca Cilasun, oyunculuk performansının yanı sıra rolü için yaptığı değişimle dikkat çekti. Başarılı oyuncu, Sadakat’in yaşadığı evlat acısını daha gerçekçi yansıtabilmek için 8 kilo verdiğini açıkladı. “Evladını kaybetmiş bir anne kendini cezalandırır” sözleriyle karakterinin ruh haline dikkat çeken Cilasun, yaşanan büyük acının Sadakat üzerindeki etkisini anlatmak için fiziksel dönüşüme gitti.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Gonca Cilasun’dan Uzak Şehir için dikkat çeken değişim! Sadakat rolü için 8 kilo verdi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 23:31
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 23:31

dizisinde Sadakat’i , rolüne hazırlanırken yaptığı fiziksel değişimle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, karakterinin yaşadığı evlat acısını izleyiciye daha güçlü ve gerçekçi aktarabilmek amacıyla 8 kilo verdiğini söyledi. Sadakat’in yaşadığı büyük kaybın ardından kendisini cezalandıran bir anne olduğunu anlatan Cilasun, bu ruh halini oyunculuğunun yanı sıra görünümüyle de yansıtmayı tercih etti. “Evladını kaybetmiş bir anne kendini cezalandırır” sözleriyle karakterine dair önemli bir ipucu veren oyuncunun açıklaması dikkat çekti.

GONCA CİLASUN 8 KİLO VERDİ

Gonca Cilasun, rolü için yaptığı fedakârlıkla gündeme geldi. Başarılı oyuncu, karakterinin yaşadığı ağır acıyı izleyiciye daha gerçekçi aktarabilmek için 8 kilo verdiğini açıkladı. Sadakat’in hikâyesinde yaşanan trajedi, karakterin taşıdığı duygusal yükü her geçen bölüm daha da ağırlaştırırken, Cilasun da bu ruh halini yalnızca oyunculuğuyla değil, fiziksel görünümüyle de yansıtmaya çalıştı. Oyuncu, Sadakat’in kendi eliyle evladının hayatına son vermesinin ardından içine düştüğü büyük acının kolay anlatılabilecek bir durum olmadığını belirtti.

Gonca Cilasun’dan Uzak Şehir için dikkat çeken değişim! Sadakat rolü için 8 kilo verdi

Karakterin yaşadığı çaresizliğin kendisini de derinden etkilediğini anlatan Cilasun, bu acıyı “Bu dünyanın en zor şeyi” sözleriyle ifade etti. Sadakat’in yaşadığı sarsıcı olayların ardından verdiği kilolar, oyuncunun rolüne ne kadar yoğun bir hazırlık yaptığını da gözler önüne serdi. Gonca Cilasun’un bu değişimi, Uzak Şehir izleyicilerinin de dikkatinden kaçmadı.

GONCA CİLASUN “ BU KADAR ACI BİR İNSAN İÇİN ÇOK BÜYÜK”

’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de Sadakat’i Gonca Cilasun, rolü için geçirdiği fiziksel değişimin perde arkasını anlattı. Karakterinin yaşadığı ağır vicdan yükünün dış görünüşüne de yansıması gerektiğini düşünen oyuncu, bu nedenle özel olarak kilo verdiğini açıkladı.

Gonca Cilasun’dan Uzak Şehir için dikkat çeken değişim! Sadakat rolü için 8 kilo verdi

Sadakat’in evladını kendi eliyle kaybetmesinin ardından yaşadığı acının sıradan bir üzüntü olmadığını belirten Cilasun, karakterin kendisini de bir anlamda cezalandırdığını düşündüğünü söyledi. Oyuncu, “Evladına kendi eliyle kıymış bir anne biraz olsun kendini cezalandırır” sözleriyle Sadakat’in ruh haline dikkat çekti.

Gonca Cilasun’dan Uzak Şehir için dikkat çeken değişim! Sadakat rolü için 8 kilo verdi

Cilasun, bu denli büyük bir acının bir insan için taşınması kolay bir yük olmadığını da vurguladı. “Bu kadar acı bir insan için çok büyük” diyerek karakterinin yaşadığı travmanın boyutunu anlatan oyuncu, Sadakat’i oynarken duygusal olarak da yoğun bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Gonca Cilasun’dan Uzak Şehir için dikkat çeken değişim! Sadakat rolü için 8 kilo verdi

Başarılı oyuncu, tüm bu yaşananlara rağmen Sadakat karakterini oynarken heyecanının hiç azalmadığını söyledi. Her bölümde karakterin yaşadığı acıya yeniden şaşırdığını belirten Cilasun, Sadakat’in hikâyesini hâlâ aynı merak ve duyguyla sürdürdüğünü dile getirdi.

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#uzak şehir
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#sadakat
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