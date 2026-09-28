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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 20:14

Uzak Şehir Alya hamile mi, bebek mi bekliyor? Uzak Şehir 66. bölüm fragmanında dikkat çeken an

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de 66. bölüm fragmanında yer alan sahne sonrasında Uzak Şehir Alya hamile mi, bebek mi bekliyor soruları da izleyicinin gündemine düştü. Yeni bölüm fragmanında yer alan sahne sosyal medyada dikkat çekti.

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Editor
 Gonca Işık
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Uzak Şehir Alya hamile mi, bebek mi bekliyor? Uzak Şehir 66. bölüm fragmanında dikkat çeken an
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 20:14

ve 'ın başrolünde yer aldığı 66. bölüm fragmanında Alya'nın karnının ağrıdığı sahne sonrasında izleyenler hamile mi sorusunu araştırmaya başladı.

UZAK ŞEHİR ALYA HAMİLE Mİ?

'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in 66. bölüm fragmanı kısa süre içerisinde dikkat çekti. 

Uzak Şehir Alya hamile mi, bebek mi bekliyor? Uzak Şehir 66. bölüm fragmanında dikkat çeken an

Ekranlarda yer alan fragmanda Alya'nın karnına giren ağrı sonrasında hamile olabileceğine dair şüpheler arttı. Seyirciler hamilelik ihtimalini sosyal medyada konuşmaya başladı. Yeni bölüm ile beraber gerçekler ortaya çıkacak.

Uzak Şehir Alya hamile mi, bebek mi bekliyor? Uzak Şehir 66. bölüm fragmanında dikkat çeken an

UZAK ŞEHİR ALYA BEBEK Mİ BEKLİYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan 66. bölüm fragmanı kısa sürede dikkat çekti. Fragmanda Alya'nın bir anda karnına giren ağrı ise seyircinin gündemine hamilelik ihtimallerini düşürdü. Seyircilerin heyecanla beklediği yeni bölümde ise hamile olup olmadığı öğrenilecek.

Uzak Şehir Alya hamile mi, bebek mi bekliyor? Uzak Şehir 66. bölüm fragmanında dikkat çeken an

UZAK ŞEHİR 66. BÖLÜM FRAGMANI DİKKAT ÇEKTİ

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir'de heyecan devam ediyor. 66. bölüm fragmanında Alya'nın karnına birden ağrı girer ve herkes panikler.

Alya'nın zorlandığını gören Cihan yardım etmek için hamle yapar ama Alya tepki göstererek yardımını geri çevirdi. İkili arasındaki gergin anlar kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

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