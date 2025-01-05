Gönül Dağı'nda ayrılık: İzleyiciler bu vedayı beğenmedi

05 Ocak 2025 03:18 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 03:29

Ekranların uzun soluklu izlenme rekoru kıran dizilerinden Gönül Dağı'ndaki ayrılık sevenlerini üzdü. Ağıtçı Hüseyin rolüyle kalpleri fetheden Erdal Cindoruk’un diziden ayrılık şekli hayranları tarafından da tepki çekti.

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TRT’nin reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, sevilen bir karakterine daha veda etti. Ağıtçı Hüseyin rolüyle izleyicilerin kalbinde yer edinen Erdal Cindoruk, dizinin 160. bölümünde ekranlara veda etti.

Cumartesi gecelerine damga vuran dizi, beşinci sezonunda da başarısını sürdürürken, Cindoruk’un ayrılığı dizinin hayranlarını üzdü. Yapımcı firma Köprü Film ile karşılıklı uzlaşı sonucu diziden ayrılan deneyimli oyuncu, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, "Sevgili dostlar, Gönül Dağı dizisinde bu bölüm itibarıyla görevim sona ermiştir. Bende emeği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

HAYRANLARDAN ELEŞTİRİ YAĞMURU

Ancak dizinin izleyicileri, Ağıtçı Hüseyin’in vedasını eleştirdi. Özellikle son sahneyi "anlamsız ve yetersiz" bulan hayranlar, sosyal medyada senaryoya yönelik yoğun eleştirilerde bulundu. Karakterin ani ayrılışı, dizinin hayranlarını üzdü.