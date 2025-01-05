Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında flaş karar

05 Ocak 2025 15:24 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 16:06

Başörtüsü taktığı bir video sonrası 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında karar çıktı.

Ahmet Selçuk İlkan açıkladı: Ferdi Tayfur’un iki tane özlemi vardı

Ahmet Selçuk İlkan açıkladı: Ferdi Tayfur’un iki tane özlemi vardı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, başörtüsü taktığı bir videoyu paylaştığı için büyük tepki topladı. Gelen tepkiler sonrası harekete geçen savcılık, Övüç hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINDI

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı​, sosyal medyada başörtüsü takarak yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Ünlü fenomen, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla Beyoğlu'nda gözaltına alındı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Övüç'ün 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama, Kasten Yaralama, Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Övüç emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.