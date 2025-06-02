Gül Onat hastanede tedavi altına alındı! Son haline yorum yağdı

Sihirli Annem dizisinde Perihan Teyze rolüyle beğeni toplayan Gül Onat, geçtiğimiz yıl pankreas kanseri nedeniyle yaşadığı zorlu süreci anlatmış ve "Allah can düşmanıma vermesin" demişti. Tedaviye devam eden Gül Onat'ın hastanede çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

GÜL ONAT'IN HASTANEDEKİ FOTOĞRAFI SEVENLERİNİ KORKUTTU

Sihirli Annem filminin galasına katılan Gül Onat, uzun süredir kanserle mücadele ediyor. Gül Onat'ı ziyarete giden hayranı paylaştığı kareyle usta sanatçının sevenlerini telaşlandırdı.

GÜL ONAT ZOLRU TEDAVİ SÜRECİNDEN BÖYLE BAHSETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl katıldığı programda konuşan Gül Onat, yakalandığı pankreas kanser hastalığıyla ilgili açıklama yaptı. Setlerden uzak kalmasının nedeninin hastalığı olduğunu söyleyen Gül Onat yaşadığı süreci "Ben de hesapladım 10 gün sonra mı olayım daha mı önce ameliyat olayım. Bayram giriyordu araya. 10 gün sonra ölürsem biraz daha yaşayayım dedim. 45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat. Doktor her dakika başımda. Benim lafım 'bu hastaneden çıkamayacağım.' Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum" sözleriyle anlattı..