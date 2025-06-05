Gül Onat sevenlerinden dua istedi! Son haline yorum yağdı

Sihirli Annem dizisi ve filminde Perihan karakteriyle beğeni toplayan usta oyuncu Gül Onat, 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adlı sinema filminin galasına ksağlık sorunları nedeniyle katılamamıştı. Gül Onat, son sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu.

GÜL ONAT SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

71 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada; "Maalesef galaya katılamadım. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Doktorumun 3 günlük izniyle çok kısaltarak, filmdeki sahnelerimizi çekebildik. Dualarınızı bekliyor ve sevgiyle sizleri öpüyorum" dedi.

Gül Onat, geçtiğimiz yıl, Pankreas kanseri nedeniyle ameliyat olmuştu. Sihirli Annem filminin galasına katılan Gül Onat, uzun süredir kanserle mücadele ediyor. Gül Onat'ı ziyarete giden hayranı paylaştığı kareyle usta sanatçının sevenlerini telaşlandırdı.