Oyuncu Mehmet Uğur yoğun bakımda: Parmakları kesilecek

Türk sinemasının önemli isimlerinden oyuncu Mehmet Uğur, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Oyuncunun kızı yaptığı açıklamada; "Babamın ayak parmakları kesilecek" dedi.

MEHMET UĞUR YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Türk sinemasının pek çok filminde yan rollerle izleyici karşısına çıkan Mehmet Uğur'dan üzücü haber geldi. Mehmet Uğur'un kalp ve bacak damalarındaki tıkanma nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Oyuncunun kızı Çiçek Uğur, yaptığı açıklamada; "Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak ve herkesten yardım bekliyoruz" dedi.

Mehmet Uğur, geçtiğimiz yıl Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri kapsamında Türker İnanoğlu Vefa Ödülü'nü İhsan Gedik ile birlikte almıştı. Mehmet Uğur; "Malkoçoğlu, Kara Murat filmleri ve diğer yapımlar derken, biz Türker İnanoğlu ile neredeyse her gün yan yanaydık. Üzerimizde emeği çok. Bize hep kol kanat gerdi. Ona her gün dua ediyorum" sözleriyle duygulandırmıştı.