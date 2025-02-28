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 | Dilek Ulusan

Gülçin Ergül, Hepsi grubu hakkında konuştu! Cemre Kemer sert çıktı

"Hepsi" grubuyla tanınan Gülçin Ergül, katıldığı programda açıklamalarıyla gündem oldu. "Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım" diyen Gülçin Ergül'e karşılık veren Cemre Kemer, aldığı ön yargılı mesajları yayınladı.

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Gülçin Ergül, Hepsi grubu hakkında konuştu! Cemre Kemer sert çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 14:34

Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi Grubu 2004 yılında müzik piyasasına adım attı ve dağılmalarıyla da yıllarca konuşuldu. Katıldığı Katarsis programında konuşan Gülçin Ergül, "Cemre bu gruba dahil olmak istiyordu. Cemre'nin annesi de menajer. Biz çalışmalara başladık. Bunları hiçbir yerde anlatmadım. Birçok farklı üyeler değişti, gelenler gidenler oldu" dedi.

GÜLÇİN ERGÜL'DEN HEPSİ GRUBU AÇIKLAMASI

Katıldığı programda gözyaşlarına boğulan Gülçin Ergül, "Beni en çok yanlış algılanmak zorladı. Gruptan ayrıldığımda çok yanlış anlaşıldım. Kariyerimde de zorlayan nokta oldu. Ben uzun süre açıklama yapmadım o dönem. Hem dava olduğu için hem arkadaşlarım hakkında negatif konuşmak istemediğim için. Çok kötü söylemler oldu. Arkamdan söylenen şeyler unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir. Biz daha önce de 2014'te de bir buluşma yaptık bunu kimse bilmiyor. Bu buluşmada anlaşamadık ve kavga ettik aslında. Buradan biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. Ben bir şeyi istemediğim zaman arkamdan bana magazin aracılığıyla egoist gibi şeyler söyleniyor. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde." dedi.

Cemre Kemer de Gülçin Ergül'ün açıklaması sonrası, sosyal medya hesabında paylaşım yaparak, 'Yine bir sabah kalkıyorum DM kutusu linç tarzı, ön yargılı, bilip bilmeden, tanıdığım, tanımadığım ama yıllardır konuşmadığım, konuşmasan böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır sarmal gibi.' ifadelerini kullandı.

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