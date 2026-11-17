İrem Uslu ve Uğur Bilgin çiftinin beklediği bebeği ile kavuştuğu gün geldi. Yusuf adında oğluna kavuşan çiftten ilk paylaşım geldi.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCUSU UĞUR BİLGİN'DEN GÜZEL HABER

İrem Uslu ile 2023 yılının Haziran ayında nişanlanarak evlilik yolundaki ilk adımını atan oyuncu Uğur Bilgin'den mutlu eden paylaşım geldi. Evlilikleri yakından ilgiyle takip edilen çift, bebek sahibi oldu. Bilgin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise rekor kırdı. Beğeni yağmuru yapılan paylaşımda arkadaşının eklediği "Süper baba!" notu yüzleri gülümsetti.

UĞUR BİLGİN BABA OLDUĞUNU AÇIKLADI

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show ile dikkatleri üzerine çeken Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu'nun mutlu günü sevenlerinin yüzünü güldürdü. Çiftin Yusuf adındaki bebeğinin doğduğunu öğrenenler "Hayırlı olsun, çok mutlu oldum" gibi yorumlarda bulundu.

UĞUR BİLGİN'İN EŞİ KİM?

Ekranlarda adından söz ettiren oyuncu Uğur Bilgin, 2023 senesinde eşi İrem Uslu ile nişanlanmıştı. Çiftin düğünündeki görüntüler ise kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Beğeni toplayan düğün fotoğrafları oldukça beğenildi.