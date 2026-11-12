Yaptığı şarkılar ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Sinan Akçıl, bu kez oturduğu sitede yaşadığı ilginç olayla gündeme geldi. Dairesine gelen teknik servis ekibinin telsizini evde unuttuğunu fark eden ünlü şarkıcı, cihazı çalıştırarak site yönetimine ulaşmaya karar verdi. Ancak kendisini tanıtmak için konuşmaya başladığında karşı taraftan aldığı yanıt, beklemediği bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Görevlinin "Ben de Hülya Avşar" sözleriyle telsizi kapatması, ortaya eğlenceli anlar çıkardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sinan Akçıl'ın telsiz konuşması olay oldu! Görevlinin Hülya Avşar yanıtı güldürdü Sinan Akçıl, evinde telsizini unutan teknik servis için site yönetimiyle iletişime geçtiğinde görevlinin "Ben de Hülya Avşar" yanıtıyla karşılaşarak eğlenceli anlar yaşadı. Sinan Akçıl, dairesine gelen teknik servis ekibinin evinde unuttuğu telsizle site yönetimine ulaşmaya çalıştı. Akçıl kendisini tanıttığında, şaka yapıldığını düşünen görevli kadın "Ben de Hülya Avşar" diyerek telsizi kapattı. Akçıl, karşı taraftaki görevliyi gerçekten kendisi olduğuna ikna etmekte zorlandı. Durumun gerçek olduğunu anlayan görevli şaşkınlık yaşadı ve olay tatlıya bağlandı. Ünlü şarkıcı, evinde kalan telsizi daha sonra sahibine teslim etti.

SİNAN AKÇIL KENDİNİ TANITINCA "BEN DE HÜLYA AVŞAR" YANITINI ALDI

Teknik servis ekibinin telsizini evinde unuttuğunu fark eden Sinan Akçıl, cihazı açarak site yönetimiyle iletişim kurdu. Karşısındaki görevliye kendisini "Ben Sinan Akçıl" diye tanıtan şarkıcı, telsizin evinde kaldığını anlatmak istedi. Ancak görevli kadın, Akçıl'ın şaka yaptığını düşünerek "Ben de Hülya Avşar" yanıtını verdi ve telsizi kapattı.

SİNAN AKÇIL GÖREVLİYİ GERÇEK OLDUĞUNA ZOR İKNA ETTİ

Yaşadığı komik olayı anlatan Akçıl, karşı taraftaki görevliyi gerçekten Sinan Akçıl olduğuna ikna etmekte zorlandığını belirtti. Durumun gerçek olduğunu sonradan anlayan görevlinin yaşadığı şaşkınlık da olayın eğlenceli tarafını oluşturdu. Akçıl, telsizi daha sonra sahibine teslim etti.

SİNAN AKÇIL YAŞADIĞI OLAYI NASIL SONUÇLANDIRDI?

Telsiz konuşmasında yaşanan yanlış anlaşılmanın ardından görevlinin gerçeği öğrenmesiyle olay tatlıya bağlandı. Başlangıçta karşısındaki kişinin gerçekten Sinan Akçıl olduğuna inanmayan görevli, durumu fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü şarkıcı da evinde kalan telsizi sahibine teslim ederek yaşadığı bu ilginç olayı geride bıraktı.

SİNAN AKÇIL'IN UNUTULMAZ ŞARKILARIYLA DOLU KARİYERİ

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Sinan Akçıl, yalnızca seslendirdiği şarkılarla değil, farklı sanatçılar için hazırladığı bestelerle de müzik dünyasında kendine önemli bir yer edindi. Kariyeri boyunca birçok popüler isme şarkılar veren Akçıl, hareketli parçalarının yanı sıra duygusal besteleriyle de geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ünlü şarkıcı, müzik çalışmalarının yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Sinan Akçıl'ın evinde yaşadığı bu beklenmedik olay, kısa sürede magazin gündeminin eğlenceli konularından biri haline geldi. Ünlü şarkıcının kendisini tanıtmakta zorlandığı anlar ve görevlinin verdiği esprili yanıt, sosyal medyada tebessüm ettirdi.