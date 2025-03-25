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 | Dilek Ulusan

Gülşah Çomoğlu'nun eşinden duygusal paylaşım! 38 yaşında hayata veda etmişti

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok projede yer alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek geçtiğimiz yıl mayıs ayında hayatını kaybetti. Gülşah Çomoğlu'nun eşinden duygusal bir paylaşım geldi.

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Gülşah Çomoğlu'nun eşinden duygusal paylaşım! 38 yaşında hayata veda etmişti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 13:31

İlayda Alişan'ın da kuzeni olan Gülşah Çomoğlu uzun süredir kanser nedeniyle tedavi altında olduğu hastanede geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybetti. Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, 3 yaşındaki kızıyla beraber hayat mücadelesi veriyor. Gökhan Günal, yaptığı son paylaşımla duygulandırdı.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU'NUN EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik." sözleriyle duyurdu. Eşinin vefatının ardından 3 yaşındaki kızı Pera ile hayatına devam etmeye çalışan Gökhan Günal, dün yeni yaşını kutladı. Günal, yaptığı paylaşımda, "Doğum günlerim seninle güzeldi..." notunu düştü.

Gülşah Çomoğlu'nun kuzeni İlayda Alişan paylaştığı video ile de "Tam bugün iyi ki doğdun. Melek oldun. Ve biz yine bugün bütün sevdiklerin bir aradaydık. Seni çok seviyorum boncuğum. Işıklar içinde uyu.” acı tesadüfü ortaya çıkarmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?
İlk olarak günlük dizi Unutma Beni'de rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, daha sonra ise Aşkın Bedeli isimli dizide rol aldı. Yüksek Sosyete dizisinde Begüm karakteri ve Kasaba Doktoru dizisinde Bahar karakteriyle de seyirci karşısına çıktı.
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