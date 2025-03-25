Yıldız Tilbe'nin başı sahte hesaplarla dertte! Takipçilerini uyardı

Yıldız Tilbe, adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına karşı harekete geçti. Giyim tarzı, kendine has tavırları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu açıklayarak takipçilerini korkutmuştu. Şimdi ise kendisi adına açılan sahte hesaplar ve bulunulan paylaşımlar için yasal işlem başlatan Tilbe, avukatı aracılığıyla açıklamada bulundu.

YILDIZ TİLBE SAHTE HESAPLARA SİTEM ETTİ

Avukat Handan Bakbak, Yıldız Tilbe adına yaptığı açıklamada "Sayın Yıldız Tilbe’nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur. Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötü niyetli, hastalıklı klavye kullanıcıları ile yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilemiz 7’den 70’e kamuya mal olmuş, toplumsal duyarlılığı olan, ülkemizin ve halkımızın güncel her türlü sorunları ve dertlerimizle ilgilenen ülkesine ve halkına sevdalı, manevi değerleri olan, inançlı ancak apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açık kalpli bir sanatçıdır. Yine adını kullanarak ve ne garabettir ki; mavi tikli ama ona ait olmayan sahte bir hesap üzerinden kendisinin asla kabullenemeyeceği görüş ve düşünceleri, duyguları, beyanları paylaşan, bazı kişi ve isimleri kullanarak öfke ve nefret duyguları uyandırmaya çalışan kişilerce sosyal medya mecralarında yapılan tuhaf, uygunsuz bir o kadar da gerçek dışı, ünlü sanatçının tarafından sadır olmayan paylaşımlar için ivedilikle şikâyet ve müstenit yasal işlemleri başlattığımızı, bu paylaşımlara kesinlikle itibar etmemenizi, bunlara karşı herhangi bir cevabı paylaşımda bulunmamanızı, herhangi bir olumsuz duygu ve düşünceye kapılmamanızı, rica eder, gördüğümüz lüzum üzerine önemle ve gereken hassasiyeti göstermeniz dileğiyle ve saygılarımızla işbu bilgilendirmeyi ve uyarıyı asaleten ve vekaleten sizlerin değerlendirme ve takdirlerinize sunarız." dedi.

Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullandı. Takipçilerini endişelendiren Yıldız Tilbe, takipçileriyle sık sık yüzünün iyileştiği anları paylaştı.