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 | Dilek Ulusan

Yıldız Tilbe'nin başı sahte hesaplarla dertte! Takipçilerini uyardı

Sahne tarzı ve güçlü yorumuyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, sosyal medyada adına açılan sahne hesaplar sebebiyle takipçilerini uyardı. Avukatı aracılığıyla harekete geçen Yıldız Tilbe, "Bu paylaşımlara kesinlikle itibar etmeyin" çağrısında bulundu

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Yıldız Tilbe'nin başı sahte hesaplarla dertte! Takipçilerini uyardı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 13:08

Yıldız Tilbe, adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına karşı harekete geçti. Giyim tarzı, kendine has tavırları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu açıklayarak takipçilerini korkutmuştu. Şimdi ise kendisi adına açılan sahte hesaplar ve bulunulan paylaşımlar için yasal işlem başlatan Tilbe, avukatı aracılığıyla açıklamada bulundu.

YILDIZ TİLBE SAHTE HESAPLARA SİTEM ETTİ

Avukat Handan Bakbak, Yıldız Tilbe adına yaptığı açıklamada "Sayın Yıldız Tilbe’nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur. Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötü niyetli, hastalıklı klavye kullanıcıları ile yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilemiz 7’den 70’e kamuya mal olmuş, toplumsal duyarlılığı olan, ülkemizin ve halkımızın güncel her türlü sorunları ve dertlerimizle ilgilenen ülkesine ve halkına sevdalı, manevi değerleri olan, inançlı ancak apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açık kalpli bir sanatçıdır. Yine adını kullanarak ve ne garabettir ki; mavi tikli ama ona ait olmayan sahte bir hesap üzerinden kendisinin asla kabullenemeyeceği görüş ve düşünceleri, duyguları, beyanları paylaşan, bazı kişi ve isimleri kullanarak öfke ve nefret duyguları uyandırmaya çalışan kişilerce sosyal medya mecralarında yapılan tuhaf, uygunsuz bir o kadar da gerçek dışı, ünlü sanatçının tarafından sadır olmayan paylaşımlar için ivedilikle şikâyet ve müstenit yasal işlemleri başlattığımızı, bu paylaşımlara kesinlikle itibar etmemenizi, bunlara karşı herhangi bir cevabı paylaşımda bulunmamanızı, herhangi bir olumsuz duygu ve düşünceye kapılmamanızı, rica eder, gördüğümüz lüzum üzerine önemle ve gereken hassasiyeti göstermeniz dileğiyle ve saygılarımızla işbu bilgilendirmeyi ve uyarıyı asaleten ve vekaleten sizlerin değerlendirme ve takdirlerinize sunarız." dedi.

Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullandı. Takipçilerini endişelendiren Yıldız Tilbe, takipçileriyle sık sık yüzünün iyileştiği anları paylaştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

YILDIZ TİLBE KAÇ YAŞINDA?
16 Temmuz 1966 İzmir doğumlu Yıldız Tilbe, 1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmış, konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır.
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