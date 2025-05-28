Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gülşah Saraçoğlu 9 saat süren estetik operasyonu geçirdi! Son hali olay oldu

Gülşah Saraçoğlu, 9 saat süren estetik operasyon geçirdi. Göz kapağı, boyun ve yüz germe işlemleri yaptıran Gülşah Saraçoğlu, bambaşka birine dönüştü. Ameliyatından 13 gün sonra son halini paylaşan Gülşah Saraçoğlu'na yorum yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gülşah Saraçoğlu 9 saat süren estetik operasyonu geçirdi! Son hali olay oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 15:16

Sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olan Gülşah Saraçoğlu, son ameliyatının ardından bambaşka birine dönüştü. Ameliyatının 9 saat sürdüğü ortaya çıkan Gülşah Saraçoğlu'nun son haline yorum yağdı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU ESTETİK SONRASI BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, daha önce yüzüne uygulanan işlemlerle sık sık gündeme geldi. Saraçoğlu'nun, son operasyonu sonrası bambaşka bir görünüme kavuştu. Bir dönem, "Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu, bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım" açıklamalarıyla konuşulan ünlü modacı, bu kez 9 saat süren ameliyat sonrası görüntüsünü paylaştı.

Gülşah Saraçoğlu 9 saat süren estetik operasyonu geçirdi! Son hali olay oldu

Gülşah Saraçoğlu, bu kez boyun ve yüz germe, alın ve çene ucu yağ enjeksiyonu, göz kapağı estetiği, göz altı yağ enjeksiyonu ve bişektomi işlemleri yaptırdı. Toplam 9 saat süren operasyonun ardından sosyal medya üzerinden son halini paylaşan Saraçoğlu'na yorum yağdı. Geçirdiği işlemler sonrası tanınmakta zorlanan takipçileri, yorumlarda şaşkınlıklarını dile getirdi.

Gülşah Saraçoğlu 9 saat süren estetik operasyonu geçirdi! Son hali olay oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ece Erken "İşimi elimden aldı" dedi! Esra Erol ile Fikret Orman'a ateş püskürdü

Sıkça Sorulan Sorular

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?
1982 yılında İstanbul'da doğan Gülşah Saraçoğlu, liseyi bitirdikten sonra moda sektörüne atıldı. Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettirmeyi başardı.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.