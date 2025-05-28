Gülşah Saraçoğlu 9 saat süren estetik operasyonu geçirdi! Son hali olay oldu

Sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olan Gülşah Saraçoğlu, son ameliyatının ardından bambaşka birine dönüştü. Ameliyatının 9 saat sürdüğü ortaya çıkan Gülşah Saraçoğlu'nun son haline yorum yağdı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU ESTETİK SONRASI BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, daha önce yüzüne uygulanan işlemlerle sık sık gündeme geldi. Saraçoğlu'nun, son operasyonu sonrası bambaşka bir görünüme kavuştu. Bir dönem, "Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu, bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım" açıklamalarıyla konuşulan ünlü modacı, bu kez 9 saat süren ameliyat sonrası görüntüsünü paylaştı.

Gülşah Saraçoğlu, bu kez boyun ve yüz germe, alın ve çene ucu yağ enjeksiyonu, göz kapağı estetiği, göz altı yağ enjeksiyonu ve bişektomi işlemleri yaptırdı. Toplam 9 saat süren operasyonun ardından sosyal medya üzerinden son halini paylaşan Saraçoğlu'na yorum yağdı. Geçirdiği işlemler sonrası tanınmakta zorlanan takipçileri, yorumlarda şaşkınlıklarını dile getirdi.