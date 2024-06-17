Gülse Birsel arabesk rap sevenleri kızdıracak: "Bu kadar şikayet edemezsiniz"

17 Haziran 2024 20:59 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 21:00

"Beni Gözünüzde Büyütmeyin" kitabıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken Türkiye'nin komedi içerikli film ve dizi üreticisi senarist ve yazar Gülse Birsel arabesk rap müziği için yaptığı saptamalarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

"Az Önce Konuştum" adlı programa konuk olan Birsel şu ifadeleri kullandı:

"Çok yetenekli çocuklar. Hepsine saygım, sevgim süper fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta? Ne kadar kötü olabilir tam olarak hayatınız? Bu arada hayatınız çok kötü olabilir. İşsizlik olabilir, parasızlık olabilir. tehlikeli durumlar olabilir ama sağlık sorunlarınızdan bu kadar şikayet edemezsiniz. Aslan gibi çocuklarsınız. Sürekli ağrı, sızıdan bahsedemezsiniz. Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Bir şeyleri yanlış yaptıklarını düşünüyorum sağlıkla ilgili. Onu düzeltirlerse... Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm, benden daha çok üşüyorlar. İstanbul çok soğuk diye şikayet ediyorlar, İstanbul soğuk değil. Oslo değil, Moskova değil. Burası ılıman. Gidin bir doktora ne vitamin eksikse baktırın. Olmadı fanila giyin. Sürekli şehirlerden şikayet var. Birçok şikayet var. Üsküdar'ın yokuşları var diye şikayet var." dedi

Birsel sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir de sürekli ölüm planı var. 'Mezar planı, Azrail başımda, ölüm ensem...' Bu tarz şarkıları 80-90 yaşındakiler yapsaydı çok paylaşırdım o duyguları. Ama bunlar aslan gibi çocuklar, bir dönüp hayatlarına bakmaları lazım belki."