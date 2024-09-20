Gülse Birsel eşiyle 25 yılda sadece 2 kez görüntülendi! İşte ünlülerin bilinmeyen eşleri ve çocukları

20 Eylül 2024 11:29 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:32

Magazin haberlerinden sık sık ismini duyduğumuz ünlü isimlerin evli ve çocukları olduğunu biliyor muydunuz? Sessiz sedasız evlenen ve özel hayatını gizli tutmayı seven ünlülerin bilinmeyen eşlerini ve çocuklarını sizler için derledik. Bu ünlülerin en merak edilen isimlerinden biri de senarist ve gazeteci Gülse Birsel. 25 yıllık evli Gülse Birsel, eşiyle sadece 2 kez görüntülendi. İşte ünlülerin bilinmeyen eşleri ve çocukları...

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Birbirinden ünlü isimlerin daha önce hiç görmediğiniz eşlerini görünce şaşırabilirsiniz. Özel hayatına dikkat eden bazı ünlü isimlerin, kimlerle evli olduğunu araştırdık. Sadece işiyle gündeme gelen oyunculardan bir olan Gülse Birsel​, kameralar önüne eşiyle geçmezken, oyuncunun 25 yıllık evli olduğunu duyan sevenleri bir hayli şaşırıyor. İşte ünlülerin bilinmeyen eşleri ve çocukları

GÜLSE BİRSEL'İN EŞİ DE TANIDIK ÇIKTI

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi dizilerde hem rol alan hem de senarist olarak görev alan Gülse Birsel, 25 yıldır Murat Birsel ile evli. Ayşe Arman aracılığıyla tanıştığı gazeteci ve televizyoncu Murat Birsel ile 1999 yılında evlenen Gülse Birsel özel hayatını gizli yaşayan ünlü isimler arasında. Gülse Birsel ve Murat Birsel 25 yılda sadece 2 kez yan yana görüntülendi.

ASLIHAN GÜNER'İN EŞİ DE OYUNCU

Son olarak 2013 yılında Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert kılıç ile evlendi. Son olarak Yaşan dizisinde rol alan Aslıhan Güner, zaman zaman eşiyle fotoğrafını paylaşsa da çoğu kişi, oyununun evli olduğunu dahi bilmiyor.

ALP KIRŞAN VE ZEYNEP KIRŞAN

Survivor yarışmasıyla popülerlik elde eden Alp Kırşan ile Akasya Durağı dizisinde gördüğümüz oyuncu Zeynep Kırşan, 2014 yılında sade bir törenle evlendi. Birlikte Bodrum'da yaşayan çiftin iki oğlu bulunuyor.

DENİZ YILDIZI OYUNCULARI GERÇEKTE DE EVLENDİ

Bir dönemin sevilen dizisi Deniz Yıldızı'nın iki başrol oyuncusu Begüm Topçu ve Cantuğ Turay çifti gerçek hayatta da 2014 yılında evlendi. İki kızları olan çift, birlikte tiyatro yapmaya devam ediyor.

CEYDA ATEŞ VE KIZI TALIA

Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş, Buğrahan Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye taşındı. 3 yıl önce kızı Talia'yı dünyaya getiren Ceyda Ateş, zaman zaman film projeleri için Türkiye'ye geliyor.

ŞEVVAL SAM VE OĞLU TARO EMİR TEKİN

Şevval Sam, 1993 yılında futbolcu Metin Tekin ile evlendi. Taro Emir Tekin adında oğulları bulunan çiftin oğulları da anne Şevval Sam'ın izinden gitti. Oyuncu olan Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını dizisinde rol alıyor.

ZERRİN TEKİNDOR VE ÇETİN TEKİNDOR ÇİFTİ

Evlendikleri asla bilinmeyen bir çift ise Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor çifti. 1988 yılında evlenen Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor çifti 1999 yılında ayrıldı. Bir oğulları olan çift zaman zaman bir araya gelerek fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

TARIK AKAN VE OĞLU

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın kendisi gibi oyuncu oğlu Barış Zeki Üregül, Pis Yedili dizisiyle oyunculuk hayatına başladı. Birçok projede yer alan Barış Zeki Üregül, babası Tarık Akan'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

7 NUMARALI OYUNCULAR YILLARDIR EVLİ

7 Numaralı dizide rol alan Taner Ertürkler ile Ayça Mutlugil, dizide tanıştıktan sonra evlilik kararı aldı. Oğulları olan çift, zaman zaman değişimleriyle magazin gündeminde yer alıyor.

CEM YILMAZ'IN KIZ KARDEŞİYLE EVLİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik, Tolga Çevik ile 2004 yılında evlendi. Özel hayatlarını gizli tutmayı seven iki isim bir kız ve bir erkek çocuğuna sahip.