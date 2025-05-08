Kral Kaybederse dizisinin eser sahibi Gülseren Budayıcıoğlu, itirafıyla şaşırttı. Dizide beğenmediği oyuncu olduğunu belirten Gülseren Budayıcıoğlu'nun sözleri sonrası oklar Merve Dizdar' a çevrildi.
Başrolünde Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar ve Halit Ergenç'in yer aldığı Kral Kaybederse dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlama. Kral Kaybederse dizisi hakkında konuşan Gülseren Budayıcıoğlu, kadroda içine sinmeyen isimler olduğunu belirtti.
Önümüzdeki sezonda da yayınlanacak Kral Kaybederse dizisi hakkında konuşan Gülseren Budayıcıoğlu, Banu Noyan'ın 'Kadroda içinize sinmeyen oldu mu?' sorusu "Oldu. Yarı yoldan da dönemiyoruz.' dedi. Oyuncunun ismi açıklanmazken, oklar Merve Dizdar'a çevrildi.
Kral Kaybederse dizisinin başrol oyuncularından biri olan Merve Dizdar, birçok eleştiri aldı. Dizide öğrenciyi oynayan 38 yaşındaki Merve Dizdar, eleştiri yağmuruna tutuldu. Merve Dizdar yerine öğrenciyi oynayabilecek başka bir ismin yer alması gerektiğini belirten izleyiciler, Gülseren Budayıcıoğlu'nun açıklamasının ardından ünlü oyuncuya yorum yağdırdı.