Başrolünde Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar ve Halit Ergenç'in yer aldığı Kral Kaybederse dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlama. Kral Kaybederse dizisi hakkında konuşan Gülseren Budayıcıoğlu, kadroda içine sinmeyen isimler olduğunu belirtti.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NDAN ÇOK KONUŞULACAK İTİRAF

Önümüzdeki sezonda da yayınlanacak Kral Kaybederse dizisi hakkında konuşan Gülseren Budayıcıoğlu, Banu Noyan'ın 'Kadroda içinize sinmeyen oldu mu?' sorusu "Oldu. Yarı yoldan da dönemiyoruz.' dedi. Oyuncunun ismi açıklanmazken, oklar Merve Dizdar'a çevrildi.

MERVE DİZDAR'A KRAL KAYBEDERSE ELEŞTİRİSİ

Kral Kaybederse dizisinin başrol oyuncularından biri olan Merve Dizdar, birçok eleştiri aldı. Dizide öğrenciyi oynayan 38 yaşındaki Merve Dizdar, eleştiri yağmuruna tutuldu. Merve Dizdar yerine öğrenciyi oynayabilecek başka bir ismin yer alması gerektiğini belirten izleyiciler, Gülseren Budayıcıoğlu'nun açıklamasının ardından ünlü oyuncuya yorum yağdırdı.