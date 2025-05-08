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 | Dilek Ulusan

Seda Sayan güne neşeli başlamanın sırrını açıkladı

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan son verdiği röportajda güne neşeli başlamasının sırrını verdi. Sabah rutininden bahseden Seda Sayan, "Gözümü açar açmaz oynamaya başlıyorum" dedi.

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Seda Sayan güne neşeli başlamanın sırrını açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 15:50

62 yaşındaki Seda Sayan sabah rutinini paylaşırken, takipçilerine de püf noktalar verdi. Pozitif tavrıyla beğeni toplayan Seda Sayan, hayat dolu olmasının nedenini paylaştı.

SEDA SAYAN ENERJİK OLMASININ SEBEBİNİ ANLATTI

Seda Sayan yıllara meydan okuyan görüntüsü ve enerjisiyle adından sıkça söz ettiriyor. Ritüellerinden bahseden Seda Sayan, "Sabah gözümü açar açmaz oynamaya başlıyorum. Zaten hep böyle uyanıyorum; sanki hiçbir şey olmamış gibi, 'Ne oldu ki?' dercesine kalkıyorum olmazsa olmaz," dedi. Hep pozitif olmaya dikkat ettiğini belirten Seda Sayan, uyanır uyanmaz harekete geçerek hem bedenini hem de zihnini aktif tutarak üretkenliğini zirvede tuttuğunu belirtiyor.

Seda Sayan güne neşeli başlamanın sırrını açıkladı

Her fırsatta eşi Çağlar Ökten'e olan aşkını dile getiren Seda Sayan, son paylaşımında eşiyle beraber evlerinin bahçesinde poz verdi ve "Sevgilim" notunu düştü. Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evli olan Seda Sayan'ın paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

Seda Sayan güne neşeli başlamanın sırrını açıkladı
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Sıkça Sorulan Sorular

SEDA SAYAN'IN EŞİ ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?
21 Haziran 1987 Tarsus doğumlu Seda Sayan, Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Çağlar Ökten, çeşitli yerlerde ve ülkelerde konser vermeye devam ediyor.
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