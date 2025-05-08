Seda Sayan güne neşeli başlamanın sırrını açıkladı

62 yaşındaki Seda Sayan sabah rutinini paylaşırken, takipçilerine de püf noktalar verdi. Pozitif tavrıyla beğeni toplayan Seda Sayan, hayat dolu olmasının nedenini paylaştı.

SEDA SAYAN ENERJİK OLMASININ SEBEBİNİ ANLATTI

Seda Sayan yıllara meydan okuyan görüntüsü ve enerjisiyle adından sıkça söz ettiriyor. Ritüellerinden bahseden Seda Sayan, "Sabah gözümü açar açmaz oynamaya başlıyorum. Zaten hep böyle uyanıyorum; sanki hiçbir şey olmamış gibi, 'Ne oldu ki?' dercesine kalkıyorum olmazsa olmaz," dedi. Hep pozitif olmaya dikkat ettiğini belirten Seda Sayan, uyanır uyanmaz harekete geçerek hem bedenini hem de zihnini aktif tutarak üretkenliğini zirvede tuttuğunu belirtiyor.

Her fırsatta eşi Çağlar Ökten'e olan aşkını dile getiren Seda Sayan, son paylaşımında eşiyle beraber evlerinin bahçesinde poz verdi ve "Sevgilim" notunu düştü. Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evli olan Seda Sayan'ın paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.