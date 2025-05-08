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 | Dilek Ulusan

Volkan Konak sürprizi! Kuzeyin Oğlu tekrar ekrana geliyor

Geçtiğimiz aylarda sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak için sürpriz bir hamle geldi. Volkan Konak'ın televizyon ekranlarında yayınlanan müzik şov programı yeniden yayınlanacak.

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Volkan Konak sürprizi! Kuzeyin Oğlu tekrar ekrana geliyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 15:10

Volkan Konak'ın bir döneme damgasını vuran yapımı "Kuzeyin Oğlu" başka bir kanal tarafından satın alındı. Kanal D'de ise bir derleme ekrana gelecek. Programdan bölümlerin yayın haklarını alan Kanal D'de, bu bölümleri derleme olarak ekrana getirecek.

VOLKAN KONAK ŞOVU EKRANA GERİ DÖNÜYOR

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak'ın, televizyon ekranlarındaki markalaşan müzik-şov programı "Kuzeyin Oğlu" farklı bir kanalda derleme olarak yeniden yayınlanacak.

Volkan Konak sürprizi! Kuzeyin Oğlu tekrar ekrana geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konser verdiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak, şarkıları ve konserleri kadar televizyon ekranlarında yaptığı ve markalaşan "Kuzeyin Oğlu" programıyla adından söz ettirdi.

Volkan Konak sürprizi! Kuzeyin Oğlu tekrar ekrana geliyor

Programın hakalrını satın alan kanalın "Kuzeyin Oğlu"nu, en beğenilen bölümleriyle yeniden izleyiciyle buluşturacağı öğrenildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

VOLKAN KONAK NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Volkan Konak, KKTC'de konser verdiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Mart 2025 tarihi saat 00.42’de hayatını kaybetti. 1 Nisan tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazesi 2 Nisan tarihinde, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinin Güney Mahallesi'nde defnedildi.
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