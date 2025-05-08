Volkan Konak sürprizi! Kuzeyin Oğlu tekrar ekrana geliyor

Geçtiğimiz aylarda sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak için sürpriz bir hamle geldi. Volkan Konak'ın televizyon ekranlarında yayınlanan müzik şov programı yeniden yayınlanacak.

Volkan Konak'ın bir döneme damgasını vuran yapımı "Kuzeyin Oğlu" başka bir kanal tarafından satın alındı. Kanal D'de ise bir derleme ekrana gelecek. Programdan bölümlerin yayın haklarını alan Kanal D'de, bu bölümleri derleme olarak ekrana getirecek.

VOLKAN KONAK ŞOVU EKRANA GERİ DÖNÜYOR

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak'ın, televizyon ekranlarındaki markalaşan müzik-şov programı "Kuzeyin Oğlu" farklı bir kanalda derleme olarak yeniden yayınlanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konser verdiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak, şarkıları ve konserleri kadar televizyon ekranlarında yaptığı ve markalaşan "Kuzeyin Oğlu" programıyla adından söz ettirdi.

Programın hakalrını satın alan kanalın "Kuzeyin Oğlu"nu, en beğenilen bölümleriyle yeniden izleyiciyle buluşturacağı öğrenildi.