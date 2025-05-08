Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden duygulandıran veda

Geçirdiği beyin kanaması sonrası uzun süre yoğun bakımda kalan oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı. 4 Mayıs'ta hayatını kaybeden Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'ın eşinden ise duygusal veda geldi.

Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan, 4 Mayıs'ta ise hayatını kaybetti. Naşit Özcan için bugün Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Usta oyuncu törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NAŞİT ÖZCAN'A VEDA

Şaban Askerde, Aile Saadeti, Kurtlar Vadisi Pusu, İsimsizler, Mucize Doktor ve Yargı gibi dizilerde rol alan Adile Naşit'in oyuncu yeğeni Necip Naşit Özcan, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi altına alındı. Uzun süre tedavi altına olan Naşit Özcan, 4 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti.

Dostları usta sanatçıya son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Naşit Özcan'ın eşi Elif Göklü hayat arkadaşına son vedasında herkesi duygulandırdı. Göklü “Naşit’i oturduğunuz yerlerden kalbim seçti.” ifadelerini kullandı ve gözyaşlarına boğuldu.