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 | Dilek Ulusan

Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden duygulandıran veda

Geçirdiği beyin kanaması sonrası uzun süre yoğun bakımda kalan oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı. 4 Mayıs'ta hayatını kaybeden Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'ın eşinden ise duygusal veda geldi.

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Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden duygulandıran veda
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 14:35

Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan, 4 Mayıs'ta ise hayatını kaybetti. Naşit Özcan için bugün Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Usta oyuncu törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NAŞİT ÖZCAN'A VEDA

Şaban Askerde, Aile Saadeti, Kurtlar Vadisi Pusu, İsimsizler, Mucize Doktor ve Yargı gibi dizilerde rol alan Adile Naşit'in oyuncu yeğeni Necip Naşit Özcan, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi altına alındı. Uzun süre tedavi altına olan Naşit Özcan, 4 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti.

Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden duygulandıran veda

Dostları usta sanatçıya son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Naşit Özcan'ın eşi Elif Göklü hayat arkadaşına son vedasında herkesi duygulandırdı. Göklü “Naşit’i oturduğunuz yerlerden kalbim seçti.” ifadelerini kullandı ve gözyaşlarına boğuldu.

Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden duygulandıran veda

Sıkça Sorulan Sorular

NAŞİT ÖZCAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1 Ocak 1957 İstanbul doğumlu Naşit Özcan, Naşit Özcan'ın torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan ile Rum Sotiriya Hanım'ın oğludur. Necip Naşit Özcan, 27 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'da bulunan evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştır. 4 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'daki tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti.
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