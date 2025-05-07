Gülseren Ceylan ifşaladı, Mehmet Ali Erbil itirafıyla şaşırttı

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük olan eski sevgilisi Gülseren Ceylan hakkında konuştu. Kendisini defalarca aldattığını belirten Gülseren Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Mehmet Ali Erbil, son itirafıyla ise şaşırttı.

Şovmen Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın sosyal medya üzerinden kendisi hakkındaki sözleri sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı. Yaşanan olayın ardından ilk kez konuşan Mehmet Ali Erbil, "Kadınlar sinirlenince tırnaklarını çıkarır, o da bana sinirlenmişti" dedi.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN İTİRAF ÜSTÜNE İTİRAF

Olaylı şekilde ayrıldığı Gülseren Ceylan hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil, “Kendisiyle görüşüyoruz. Birbirimize kötü söz söylememek için karar aldık. Kadınları biliyorsunuz sinirlendikleri zaman tırnaklarını çıkarırlar. O da bana sinirlenmişti” diyerek şaşırttı. Mehmet Ali Erbil, kendisi hakkında çeşitli iddialarda bulunan eski sevgilisi Gülseren Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN NAFAKA AÇIKLAMASI

Mehmet Ali Erbil ayrıca “29 yıldır nafaka ödüyorum. Bunlar gerçekler arkadaşlar. Dünyada 29 yıldır nafaka veren başka biri yoktur bence. Ama çocuklarımın annelerine teşekkür ediyorum, bana böylesine değerli çocuklar yetiştirdikleri için. Hiçbir zaman hayıflanmadım” dedi