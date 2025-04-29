Gülseren Ceylan konuştu, Mehmet Ali Erbil soluğu mahkemede aldı

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, magazin gündeminde yine konuşulmaya devam ediyor. Yaş farkı sebebiyle sürekli eleştirilen iki isim bu sefer ise mahkemelik oldu. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıktan sonra açıklamalarıyla gündeme oturdu.

MEHMET ALİ ERBİL, GÜLSEREN CEYLAN'I MAHKEMEYE VERDİ

Ayrıldıktan sonra yaşadıkları problemlerle gündem olan Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil, mahkemelik oldu. Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e zehir zemberek sözler sarf ederek gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil'in kendisini birçok kez aldattığını belirten Gülseren Ceylan, "Ben aldatılmayı affettim. Affetmeyin." ifadelerinde bulundu. Mehmet Ali Erbil'in ailesi hakkında da çok konuşulacak Gülseren Ceylan, sosyal medyada gündem olurken, Mehmet Ali Erbil soluğu mahkemede aldı.

Eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e zehir zemberek sözler söyleyen Gülseren Ceylan, açıklamalarıyla gündem oldu. Bu ağır iddiaların ardından Erbil, hem kişilik haklarını korumak hem de itibarını zedeleyen açıklamalara karşı önlem almak için mahkemeye başvurdu. Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine karşı hakaret ve mala zarar verme davaları açtı. Ayrıca Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak kendisini ve yakın çevresini koruma altına aldı.