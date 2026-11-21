ATV ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisi, bu kez hikâyesinden çok tartışma olan bir sahneyle gündeme geldi. Dizinin fragmanında yer alan ve kadına şiddet algısı oluşturduğu yönünde eleştiriler alan görüntüler, kısa süre sonra fragmandan çıkarıldı. Sosyal medyada da konuşulan sahneyle ilgili merak edilenler artarken, dizide Suzi karakterini oynayan Çağıl Aydıner'den açıklama geldi.

ÇAĞIL AYDINER’DEN ŞİDDET SAHNESİ HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Suzi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Çağıl Aydıner, son günlerde gündemden düşmeyen şiddet sahnesi hakkında ilk kez konuştu. Gece Muhabiri Samet Aday’a özel röportaj veren genç oyuncu, kadına şiddet algısı oluşturduğu gerekçesiyle izleyicilerin tepkisini çeken ve ardından dizinin fragmanından apar topar kaldırılan sahneyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dizinin tanıtım görüntülerinde yer alan söz konusu sahne, sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşmişti. Görüntülerin fragmandan çıkarılmasıyla birlikte sahnenin neden tepki çektiği ve yapım ekibinin nasıl bir değerlendirme yaptığı merak konusu olmuştu. Bu tartışmalar sürerken Çağıl Aydıner’in açıklamaları da dikkat çekti.

“ DETAYLI KONUŞULMASI GEREKEN BİR KONU”

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde oynayan Çağıl Aydıner, kadına şiddet tartışmalarına neden olan ve fragmandan kaldırılan sahne hakkında ilk kez konuştu. Sahnenin çekim sürecine ilişkin merak edilenlere değinen oyuncu, görüntülerin son derece güvenli bir ortamda çekildiğinin altını çizdi.

Tartışma olan sahnenin kadına yönelik şiddet konusunda pozitif bir farkındalık oluşturmasından memnuniyet duyduğunu belirten Aydıner, konunun yalnızca bir dizi sahnesi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kadına şiddetin her gün gündemde olduğunu ve giderek arttığını vurgulayan oyuncu, bu konuda sessiz kalmanın doğru olmadığını ifade etti.

Açıklamasında konunun çok ciddi ve daha kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini dile getiren Aydıner, toplumsal farkındalığın önemine işaret etti. Ünlü oyuncu, “Bu çok ciddi ve çok daha detaylı konuşulması gereken bir konu. Kadına şiddet her gün gündemimizdeyken ve her gün artarken, birazcık bile (insanların) sessizleşmesi bence doğru değil.” sözleriyle dikkat çekti.